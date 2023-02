Čo sa mužom najviac páči na nežnom pohlaví, je otázka, ktorá zaujíma takmer každú ženu. „Veľmi oceňujem zmysel pre humor. Je dôležitý nielen počas bežných a pekných dní, ale aj v náročných momentoch. Úsmev pomáha, veľa vecí rieši a často aj lieči. Aj s mojou manželkou ma už roky spája jej zmysel pre humor a navyše má krásny úsmev,“ reagoval poslanec OĽaNO Kristián Čekovský (31).

Poslanec OĽaNO Kristián Čekovský sľúbil svojej vyvolenej Simonke vernosť a lásku v obci Strážske pri Humennom v septembri 2020. Minulý rok na jeseň oznámili úžasnú novinku - narodenie ich syna, ktorý dostal nezvyčajné meno Liam. Zdroj: facebook/kristian čekovský

„Pre mňa skromnosť, pokora, dobro, hlas, oči. Najviac ma odpudzujú herečky, ktoré sa fotia každú minútu pre svoj Instagram a ego,“ prezradil poslanec OĽaNO Erik Ňarjaš (37).

Poslanec OĽANO Erik Ňarjaš mal tajnú svadbu so svojou láskou Alinou na Seychelách. Zdroj: archív E.Ň.

„Na ženách sa mi páči ženskosť, cit pre materstvo, jemnosť, láskavosť, citlivé a dobré srdce,“ hovorí poslanec OĽaNO Milan Kuriak (52). „Čo sa týka vzhľadu, je to všetko. Pery, oči, ale, samozrejme, aj všetko ostatné. Každá žena je krásna a jedinečná. Najpríťažlivejšia je však prirodzenosť, prirodzená krása,“ prezradil ďalej. „Nepáči sa mi, keď sú ženy vyumelkované, neprirodzené, umelo ,vylepšované' zbytočnými zákrokmi, ktoré im ku kráse a k príťažlivosti nepridajú, ale naopak. Napríklad aj prehnané používanie mejkapu,“ dodal Kuriak.

„Intelekt a prirodzenú krásu, ktorú som našiel práve v mojej polovičke," zdôveril sa poslanec Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok (36).

Veľká valentínska anketa o láske, sexe a vzťahoch!

„Som nenáročný. Páčia sa mi pekné ženy s peknou postavou, ktoré sú milé, skromné a majú zmysel pre humor,“ vypichol bývalý slovenský profesionálny tenista a exposlanec Sme rodiny Ján Krošlák (48). „Pekná postava väčšinou súvisí so športom. Veľa žien si myslí, že má peknú postavu (napríklad modelky), ale väčšinou je to len blato, žiaden sval, a pre mňa to je antikoncepcia,“ dodal Krošlák.

„Pochopiteľne sa mi páčia krásne ženy. Preto som si vybral nielen tú najkrajšiu, ale aj najlepšiu. Moja partnerka má neskutočný zmysel pre humor. Je zhovievavá, milá, tolerantná a skromná. Vražedná kombinácia,“ tvrdí so smiechom poslanec OĽaNO Peter Pollák mladší (31). „Šarm, vnútorné vyžarovanie, schopnosť povzniesť sa nad malichernosťami. Starostlivosť a schopnosť tolerovať, že sme len obyčajní muži so všetkými našimi chybami,“ reagoval poslanec OĽaNO György Gyimesi (42).

„Možno to bude klišé, no na ženách ma vždy zaujme celková charizma a predovšetkým veselá povaha. Ak žena vie, čo chce a robí všetko pre to, aby to dosiahla, nie je nič atraktívnejšie," hovorí poslanec OĽaNO Tomáš Šudík (26). „Čo sa týka fyzického vzhľadu, nemám žiadne špecifické preferencie," zdôraznil. A čo považuje na ženách za najpríťažlivejšie exminister hospodárstva a líder SaS Richard Sulík? ODPOVEĎ SULÍKA SA DOZVIETE V NAŠEJ GALÉRII!

Prečítajte si tiež: