Veľká Británia NÁS prosí O POMOC. Čo na to premiér Igor MATOVIČ?

Na stretnutiach s odborníkmi z Veľkej Británie sa väčšinou nachádza Jaroslav Naď, ktorý je ako minister obrany zodpovedný za celú akciu celoplošného testovania. Práve testovanie antigénovými testami na korona vírus vyvolalo rozkol nielen v spoločnosti, ale aj medzi odborníkmi. Zatiaľ čo niektorí poprední predstavitelia lekárskej obce tvrdia, že ide o nenahraditeľné epidemiologické dáta, medicínsky je to podľa niektorých nezmysel. Ešte včera bola obrovským problémom aj skutočnosť, že zdravotnícke skupiny boli pripravené len na 60%. Dnes sa toto číslo zlepšilo a rezort zdravotníctva ohlásil, že na poludnie boli testovacie skupiny pripravené na viac než 90%.

"Laboratórne myši" pre svet?

"Ak som hovoril, že celý svet sa na nás pozerá, mal som iba čiastočnú pravdu. Tá úplná pravda, ako sa ukázalo pred pár dňami a dnes sa aj premietlo do reálneho stretnutia, je, že ďalšie krajiny okrem “nazerania” na prípravy a priebeh nášho celoplošného testovania pomaly pripravujú svoje krízové štáby na situáciu, že sa rozhodnú postupovať podobne,"napísal na svojom profile na sociálnej sieti Naď, pričom vzápätí príspevok zdieľal v sobotu dopoludnia aj premiér Igor Matovič.

K pozorovateľom sa pripojila aj návšteva z Britských ostrovov. "Presne tak je to aj v prípade Veľkej Británie, ktorá nás oslovila, aby sme najbližším poradcom britského priemiéra Borisa Johnsona poskytli naše cenné skúsenosti a rady z tohto prelomového projektu. A to je veru veľká vec!" napísal minister obrany, pričom poznamenal, že Briti nám úprimne fandia a oceňujú rázny, náročný, no nevyhnutný krok.

"Ja nám verím, Slovensko, že budeme tento víkend k sebe obzvlášť ústretoví a na jednotlivých odberných miestach spolu vytvoríme pohodovú atmosféru,"ukončil svoj príspevok.