Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali začiatkom decembra, vyhrala by strana Hlas-SD so ziskom 20,2 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre TV JOJ. Ako by ste však volili VY, ak by sa voľby konali tento víkend?

Prieskum sa realizoval na vzorke 1000 respondentov v termíne od 6. do 12. decembra.

Nasleduje Smer-SD so 16,1 percenta a Progresívne Slovensko s 11,8 percenta hlasov. SaS by skončila štvrtá so ziskom 9,9 percenta. Nasleduje OĽANO s ôsmimi percentami, Sme rodina so 7,7 percenta a Republika so 6,6 percenta. Do parlamentu by sa dostalo aj KDH so ziskom 5,5 percenta hlasov.

Pred bránami parlamentu by ostala SNS so ziskom štyroch percent, Aliancia by získala 3,1 percenta, Za ľudí 1,7 percenta, ĽSNS 1,6 percenta a Maďarské fórum 1,3 percenta. Pod hranicou jedného percenta by sa ocitli Dobrá voľba a Umiernení (0,9 percenta), Národná koalícia (0,8 percenta) a ostatné strany (0,8 percenta).

Nás však zaujíma, ako by ste v prípade, že by sa voľby do NR SR konali tento víkend, volili VY, čitatelia Plus JEDEN DEŇ. Zahlasujte v našej ankete nižšie a pošlite tak jasný odkaz slovenským politikom, nech vedia, na čom sú.

Anketa Ak by sa voľby do NR SR konali tento víkend, ktorej strane by ste dali svoj hlas? Hlas-SD 19% Smer-SD 40% Progresívne Slovensko 14% SaS 1% OĽaNO 14% Republika 5% Sme rodina 2% Aliancia 1% KDH 0% Za ľudí 1% SNS 1% ĽS NS 2% Dobrá voľba a Umiernení 0% SPOLU 0% Maďarské fórum 0% Národná koalícia 1% Život - NS 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

