Ak sa vládna koalícia rozhodne pre zatvorenie celej krajiny bez podrobného plánu na odškodnenie zatvorených prevádzok, celú ekonomiku položí na kolená. Upozornila na to v stanovisku mimoparlamentná strana Aliancia.

"Zápas s koronavírusom sa v našej krajine zmenil na neúprosný politický boj. Predstavitelia Aliancie preto vyzývajú koaličných aj opozičných politikov, aby sa začali správať zodpovedne a namiesto vzájomného osočovania ponúkali riešenia," uviedla strana.

Pripomína, že najúčinnejšou zbraňou v boji s pandémiou je očkovanie, hlavne pre najohrozenejších seniorov.

"Odporúčania odborníkov vláda opäť nedokázala včas pretaviť do efektívnych protiepidemických opatrení, preto v tejto chvíli to vyzerá tak, že tvrdému lockdownu sa už nevyhneme," skonštatovala Aliancia.

Podľa ďalšieho uniknutého materiálu, ktorým disponuje naša redakcia, by sa mal lockdown údajne vzťahovať na slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. novembra 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, pričom obmedzenie končí uplynutím 15. decembra 2021. Trval by teda až tri týždne.

