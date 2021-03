K prípadu Pčolinského sa v pondelok zišli členovia Osobitného kontrolného výboru Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby. Podľa člena výboru a podpredsedu NR SR Juraja Šeligu (30) zo strany Za ľudí je kľúčové, aby SIS dostala nového riaditeľa „Ja toto považujem za druhú najväčšiu krízu SIS od Ivana Lexu. Teda od toho, keď bola služba podozrivá, že bola súčasťou zavlečenia Michala Kováča mladšieho,“ tvrdí, že toto už nie je len o Pčolinskom, ale o celkovej bezpečnosti krajiny.

Predseda Osobitného kontrolného výboru Marián Saloň tvrdí, že Pčolinský nedoručil žiadosť o vzdanie sa funkcie riaditeľa SIS, hoci cez svoju advokátku túto iniciatívu avizoval. Podľa jeho slov je najdôležitejšia debata o medzinárodnom renomé. To môže byť závažne poškodené. „Všetci sme sa zhodli, že v záujme nás všetkých a v záujme krajiny je, aby sa čím skôr táto situácia vyriešila, vyjasnila a aby negatívne následky smerom k SIS a Slovensku boli čo najmenšie.“ Člen výboru Miloš Svrček zo Sme rodina doplnil, že informačné toky na medzinárodnej úrovni prebiehajú 24/7. „Teoreticky sa nedá vylúčiť, že by nás zahraničie odstrihlo od niektorých informácií ako nedôveryhodného partnera,“ hovorí.



Saloň sa zároveň vyjadril, že predmetom uznesenia výboru nebola výzva vláde, aby čo najskôr vymenovala nového šéfa SIS. Či je dôvodom voľby nového riaditeľa koaličná kríza nepovedal. „Určite je to relevantnou skutočnosťou medzi koaličnými lídrami. Na rovinu však nemám informácie, kto a kedy bude vymenovaný,“ dodáva Svrček, podľa ktorého je však chod SIS zabezpečený. „Viete, Slovenská informačná služba nestojí na jednom alebo dvoch ľuďoch, ale na stovkách zamestnancoch. A títo ľudia, ktorí sú tam, určite vedia, čo majú robiť.“

Kto Pčolinského nahradí, neuviedlo ani hnutie Sme rodina. „Aktuálne sa rieši vládna kríza a to je najväčšia otázka, či to táto vláda ustojí. Potom sa budú riešiť čiastkové veci,“ povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ poslanec Sme rodina Martin Borguľa. „Ja sa od toho aj ľudsky stránim. Hovorím, viem, že stále vysedávajú, a nie je sa komu dovolať,“ dodal. Podobné stanovisko sme dostali aj od poslankyne hnutia Evy Hudecovej. Na naše telefonáty nereagoval ani predseda parlamentu a líder Sme rodina Boris Kollár (55) a do uzávierky sme nedostali odpoveď ani od jeho hovorkyne.



