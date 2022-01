Prvé výročie smrti generála Milana Lučanského († 51) opäť otvorilo tému väzby. Tú politici uzavreli novelou ešte v lete s tým, že tá kolúzna sa skráti zo siedmich na päť mesiacov. To však podľa niektorých odborníkov nestačí. S návrhmi prišiel sudca krajského súdu Peter Šamko. Čo na to vravia advokáti?

Šamko vo svojom článku pre pravnelisty.sk poukázal, ako si môžu vyšetrovatelia pripravovať obvineného, aby sa priznal aj k tomu, čo nespáchal, a aby udával ďalšie osoby. Základom takejto „vyšetrovacej metódy“ je podľa sudcu izolovať obvineného. „Preparácia obvineného je využitie kombinácie metód psychického a fyzického nátlaku na vôľu obvineného, založených na využívaní jeho strachu, izolácie od iných osôb a sľubovaní výhod, ak sa bude správať želateľným spôsobom,“ napísal Šamko s tým, že na tom istom princípe je postavená aj drezúra divých zvierat pre cirkus.

Izolácia obvineného od bežného života a rodiny je vraj iba základ. Podstatou tejto vyšetrovacej metódy je aj to, aby si obvinený zvykol na vyšetrovateľa, ktorý je vlastne jedinou osobou okrem obhajcu, s ktorým je v kontakte. Pracovníci polície potom môžu navštevovať obvineného a opakovane ho vyzývať k priznaniu, za čo získa výhody, ktoré z toho plynú. „Preparovaný obvinený v podmienkach väzby začína postupne vidieť iba sľubované výhody, začne spochybňovať sám seba a presviedčať sa, že je nezmysel trčať vo väzbe, keď iní sú vonku s rodinou, a pritom sa stačí priznať bez ohľadu na to, či je to pravda,“ napísal sudca s tým, že toto sa musí zmeniť. Podľa neho by sa mali zakázať operatívne návštevy pracovníkom polície obvinených bez prítomnosti obhajcu, a dokonca by sa mali aj vyhotovovať obrazovo-zvukové nahrávky z každého výsluchu.

Na skúsenosť sme sa spýtali advokáta Martina Ribára, ktorý sám strávil v kolúznej väzbe takmer 20 mesiacov. Ako povedal, on sám sa ako obvinený vo väzbe nestretol s návštevami operatívcov polície. Inú skúsenosť mal však v pozícii obhajcu. Tvrdí, že hoci operatívci majú právo chodiť za obvinenými a ponúkať im spoluprácu, toto právo sa môže aj zneužívať.

Krajský sudca poukazuje aj na ďalší problém, ktorý by sa mal riešiť, a tým je, že policajti by mali riadne vyšetrovať, aby sa nebrali trestné konania ako závody kajúcnikov. „Tí by sa mali používať len v trestných veciach, kde je to nevyhnutné. A nie všade, lebo je to pre políciu pohodlné a ide o obchod. Výpovede kajúcnikov nemožno považovať za základ policajného objasňovania,“ povedal bývalý vyšetrovateľ a trestný advokát Peter Vačok.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (47) pre náš denník povedala, že téma väzby nie je pre ňu určite uzatvorená.

