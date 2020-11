Po radosti z narodenia dcérky prišla tragédia! Bývalý riaditeľ Rádia Expres, televízií Markíza a RTVS či neúspešný politik Václav Mika (57) zažíva veľmi smutné obdobie. Len pár týždňov po tom, ako sa mu narodila druhá dcérka, cez víkend ho navždy opustila mama. Jej odchod bol o to smutnejší, že pre opatrenia proti pandémii koronavírusu sa s ňou nemohol ani poriadne rozlúčiť.

Keď sa v polovici septembra stal Vašo Mika druhý raz otcom, zrejme ani len netušil, že už o pár týždňov z jeho života odíde tá najdôležitejšia žena jeho života. Zomrela mu totiž jeho milovaná mamička. „Áno, je to pravda. Maminka mi odišla. Mala 93 rokov,”potvrdil nám informáciu zronený Mika s tým, že zomrela v sobotu večer. Bývalý kandidát na bratislavského župana stihol promptne zariadiť aj pohreb, ktorý sa konal v utorok. „Žiaľ, bola aj pozitívna na covid. Zdolala v živote všetko - prežila vojnu, komunistov, vychovala deti a na konci ju zdolal covid, aj keď to nebola priama príčina smrti,” prezradil nám politik.

Mamička Václava Miku sa dožila krásneho veku 93 rokov. Zdroj: Facebook V.M.

Práve pre tento dôvod sa s mamičkou nemohol riadne rozlúčiť - pravidlá to totiž nedovoľujú. „Stretli sme sa len najbližšia rodina a blízki. Snažili sme sa rozlúčiť dôstojne, ale rýchlo,”povedal s tým, že riadnu dôstojnú rozlúčku rodina plánuje. Konať sa má vtedy, keď to epidémia koronavírusu a obmedzenia povolia. „Vynahradíme si to v čase, keď už sa bude dať. S rodinou aj blízkymi,”prezradil. Ako nám Mika prezradil, s jeho staršou dcérou Michaelou sa jeho mamička vídala pravidelne. Stihla však vidieť mladšiu dcérku Marisu?

