Okolo incidentu, ktorý sa mal odohrať minulý týždeň na klube OĽaNO, je podozrivo veľké ticho. Nášmu denníku sa však podarilo získať informácie zo zákulisia vládnej strany vďaka zdroju, ktorý nechcel byť menovaný. Ten potvrdil, že poslankyňa Smeru-SD Jana Vaľová mala nečakane nabehnúť na stretnutie poslancov OĽaNO.

„Prišla na klub ožratá ako bomba,“ povedal nám nemenovaný zdroj. Následne nato, ako poslankyňa zbadala, že ju chce jeden z asistentov odfotiť mobilom, chytila drahý telefón a rozmlátila ho. Ten patril Tomášovi Serinovi, asistentovi poslanca OĽaNO Petra Libu. Naša redakcia navyše disponuje exkluzívnou fotografiou rozbitého mobilu a tiež informáciou, že z incidentu existuje aj video. FOTOGRAFIU ROZBITÉHO TELEFÓNU NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

Ako sa nám ďalej podarilo zistiť, asistent Jany Vaľovej (Miloš Humenský, pozn. red.) mal vyhľadať samotného Tomáša Serinu s tým, že poslankyňa Smeru-SD je ochotná jeho zničený mobil preplatiť. Poškodený zamestnanec NR SR sa nám do uzávierky novín k incidentu nevyjadril.

„Počul som o tom, ale osobne som tam nebol. Skúste si to overiť u kolegu Šudíka,“ odpísal nám poslanec OĽaNO Kristián Čekovský. Šudík nám následne potvrdil, že Vaľová na klub skutočne došla.

Členom klubu OĽaNO sa podľa našich zistení mal v priestoroch NR SR naskytnúť nevídaný pohľad. Poslankyňa Smeru-SD Jana Vaľová (57) mala dôjsť na ich stretnutie a tam zdemolovať mobil jednému z asistentov. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

„Pani Vaľová prišla na náš poslanecký klub, ale neviem, či bola opitá alebo nie, lebo som radšej odišiel preč. Ja sa s pani Vaľovou nestretávam. My sme politickí rivali, a keď ona došla na klub, ja som odišiel,“ vysvetľoval. Zaujímalo nás, či poslankyňa Smeru nabehla na ich klub aj inokedy. „Stretol som ju takto prvýkrát v živote,“ dodal Šudík s dôvetkom, že jeho už v politike neprekvapuje absolútne nič.

Ostatní členovia klubu OĽaNO už boli oveľa menej zhovorčivejší. Oslovili sme aj šéfa klubu Michala Šipoša, no do uzávierky nám neodpovedal. O prípade nevie nič ani exposlankyňa OĽaNO Romana Tabák, ktorá sama bola účastníčkou viacerých incidentov. „Nepočula som o tom a nemyslím si, že je to pravda,“ odpísala nám extenistka, ktorá už aj v minulosti upozorňovala na konzumáciu alkoholu na pracovisku v prípade istých poslancov Národnej rady. O vyjadrenie sme poprosili aj samotnú poslankyňu Vaľovú, no do uzávierky nám neodpovedala.