Vaľová sa vybrala na dovolenku aj so 4-nohým miláčikom francúzskym buldočekom Fridou. A práve s ňou zažila prvé komplikácie. Cestu si totiž uľahčovala nočným auto-vlakom do Prahy: „Tam bol prvý problém. Viete že psíkov do lôžka nechcú zobrať? Čo je v Rakúsku bežné. Ale vyriešili sme to.“ Podľa poslankyne by sa mali v Európskej únii zjednotiť pravidlá pri cestovaní so psami.

Pri zastávke vo Francúzsku zažila Vaľová veľmi vysoké teploty, miestami až 39°C: „Vyvážila to dobrá Francúzska kuchyňa a mestá plné kvetov.“ Exprimátorka napokon dorazila do Španielska, kde sa stretla so známymi. Duch političky sa v nej ale nezaprel ani tam a zisťovala, ako sa tam ľuďom žije. Obyvateľov tam vraj vyjde daňové zaťaženie plus poplatky komunite, elektrina a smetné od 500 do 850 eur ročne. Byt pri mori si tam vraj kúpite za 50-tisíc eur a ceny potravín sú rovnaké ako na Slovensku: „Pochopila som, prečo sa sem sťahuje toľko ľudí a veľa dôchodcov z rôznych krajín sveta.“

Poslankyňa sa ale na sociálnej sieti okrem príbehov pochválila aj fotkami. Z nich je vidieť, ako si napriek tomu, že mala nedávno 57 rokov, udržuje výbornú postavu. Nič jej preto nebránilo ani v tom, aby zverejnila odvážnu fotku v plavkách!

