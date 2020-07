Režisérom filmu je Slávek Horák, ktorého posledná snímka Domáca opatera reprezentovala Českú republiku na prestížnych Oscaroch. Renomovaný magazín Variety Horáka dokonca zaradil medzi 10 najnádejnejších svetových režisérov. Svojskosť režiséra bude vidieť aj v jeho najnovšom filme. „Havel je hraný film, nie učebnica. Ako hovoria všetci veľkí rozprávači, nikdy nenechajte stáť fakty v ceste dobrému príbehu,“ povedal Horák. Snímok by mal zachytávať Havlov búrlivý osobný život, ktorému dominuje boj za pravdu a správnu vec, prenasledovanie, väzenie, ale aj milostné aféry, pochybnosti o sebe samom a humor.

Havel bol v 60-tych rokoch minulého storočia divadelný dramatik, no čoraz viac sa zapájal aj do boju proti Komunistickej strane. Po príchode ruskej armády v roku 1968 bol donútený opustiť divadlo. Kvôli stále tvrdšej kritike vtedajšieho režimu musel dokonca pracovať ako robotník v pivovare. V roku 1975 uverejnil otvorený list vtedajšiemu prezidentovi Gustávovi Husákovi a v januári 1977 bol pri publikácii Charty 77, namierenej proti vtedajšiemu režimu. Nič z toho nepomohlo. Jeho politické aktivity mu nakoniec priniesli 5 rokov väzenia.

Predstava o demokratickej spoločnosti sa mu naplnila až po roku 1989, kedy stál pri zrode svojej jedinej politickej strany - Občanské fórum. Práve Havel bol vtedy hlavnou postavou Nežnej revolúcie, ktorá vyvrcholila pádom socialistického režimu a demokratickými voľbami. Havel sa stal prvým pokomunistickým prezidentom už 29. decembra 1989. Po rozpade Česka a Slovenska bol aj prezidentom Českej republiky, a to hneď 10 rokov. Jeho najkontroverznejším rozhodnutím bolo rozsiahle udelenie amnestií. Množstvo amnestovaných väzňov začalo totiž po prepustení z väzenia opätovne páchať trestnú činnosť.

Václav Havel bol známy aj gestom symbolizujúcim víťazstvo. Na fotke je spolu s Alexandrom Dubčekom. Zdroj: Archív

Václav Havel († 75) bol dvakrát ženatý. Jeho prvá manželka Olga pri ňom stále v tých najťažších rokoch života, teda od roku 1964. Havel sa s Oľgou rozviedol v roku 1996. O rok neskôr si zobral za manželku Dagmar Veškrnovou. Preslávil sa tiež nosením krátkych nohavíc a vášňou pre cigarety. Aj vo svete uznávaný politik zomrel 18. decembra 2011 vo veku 75 rokov na následky dlhodobých zdravotných problémov.

Vo filme Havel si Olgu Havlovú zahrá Anna Geislerová, pre ktorú to bola veľká výzva: „Bola to pre mňa výnimočná úloha, je to iné, keď hráte skutočného človeka, navyše človeka, ktorého si vážite. Olga je žena, ku ktorej cítim obrovskú úctu, a potom tu zrazu stojím v župane s cigaretkou v ruke. Bolo to zvláštne a mala som z toho trochu husiu kožu.“ Samotného Havla shrá Viktor Dvořák. Ďalšie postavy stvárnia Martin Hofmann, Barbora Seidlová, Jiří Bartoška, Stanislav Majer a Adrian Jastraban. Dnes je novinárska premiéra filmu a od štvrtku si budú môcť snímok pozrieť všetci.

Anketa Myslíte si, že Nežná revolúcia v roku 1989 bola pre vtedajšiu Československú socialistickú republiku dobré riešenie? Áno 0%

Nie 100% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný