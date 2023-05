Ako hodnotíte rozsudok v kauze Kuciak? To, že Marian Kočner bol oslobodený a Alena Zsuzsová odsúdená, aj keď zatiaľ neprávoplatne?

– Výrok rozsudku v kauze J. Kuciaka a M. Kušnírovej som si vypočula a s jeho podrobným odôvodnením nedisponujem a z odôvodnenia súdu sú mi známe len kusé medializované informácie. Netajím sa, že po vyhlásení rozsudku som bola prekvapená, že súd A. Zsuzsovú uznal za vinnú z objednávky vraždy J. Kuciaka a dvojice prokurátorov a M. Kočnera za tie isté skutky oslobodil.

Zsuzsovej obhajca Štefan Neszméry po súde povedal: „Zdá sa mi nelogické, že Kočner je oslobodený a pritom súd konštatoval, že peniaze od neho zobrala. Súd konštatuje aj to, že nemala príjem.“ V podstate Zsuzsová mala od Kočnera dokázateľne iba 1 300 eur mesačne plus iné materiálne výhody. Z 1300 eur by si musela šetriť na vraždu Kuciaka 4,5 roka (70-tisíc eur) bez toho, aby jedla, pila a šatila sa. A potom na Šufliarskeho objednávku vraždy, ktorú si mala objednať po Kuciakovi a bola za ňu odsúdená, by musela šetriť 6,5 roka (100-tisíc eur). Nebol toto dosť jasný signál, že bez Kočnera a jeho ďalších financií by to nešlo?

– V zásade sa stotožňujem s uvedenou argumentáciou obhajcu, pretože mi to napadlo hneď po vyhlásení rozsudku, rovnako ako aj otázka, aký motív mala A. Zsuzsová na to, aby si objednala vraždy bez Kočnerovho vedomia. Argument, že jej motív spočíval v tom, že osoby, na ktoré dala objednávku ich likvidácie, môžu ohrozovať Kočnerov biznis, nepôsobí podľa môjho názoru vierohodne, predovšetkým so zreteľom na obsah tejto otázky a argumentu obhajcu A. Zsuzsovej o jej vtedajšej zlej finančnej situácii, pretože ani nemala okrem „sponzorstva“ od Kočnera žiadny iný pravidelný príjem.

ŠTS v rozsudku konštatuje: „Zsuzsová Andruskóovi na prenosnom PC z vloženého USB kľúča ukázala fotografické a textové popisy činnosti Jána Kuciaka s uvedením času, dátumu a miesta zo sledovania Kuciaka, ktoré sa nezisteným spôsobom dostali do jej dispozície. Boli tam údaje ŠPZ poškodeného, adresa jeho bydliska, fotografie Kuciaka a jeho domu a odfotila ich na mobil Andruskóa.“ Súd teda uznal, že Zsuzsová mala dokumenty od Kočnerovho sledovacieho komanda. Tieto dokumenty odovzdal polícii Peter Tóth na USB po zadržaní Zsuzsovej a spol. a on ich dával iba Kočnerovi. Ako inak by sa teda k Zsuzsovej tie dokumenty dostali, ak nie od Kočnera? Toto nie je dôkaz, že si to objednal Kočner? Alebo prečo by Kočner dával Zsuzsovej všetky tie údaje na USB, keby si rovno aj neobjednal vraždu?

– USB kľúč s fotografiami a textovými popismi činnosti Jána Kuciaka s uvedením informácií zo sledovania J. Kuciaka získané od Kočnerovho sledovacieho komanda, ktoré odovzdal polícii P. Tóth, a ktoré on mal odovzdať iba Kočnerovi a A. Zsuzsová ich poskytla Andruskóovi, považujem za veľmi dôležitý dôkaz z hľadiska rozhodovania o vine M. Kočnera z objednávky vraždy J. Kuciaka. Z medializovaných informácií o článkoch J. Kuciaka vo vzťahu k M. Kočnerovi možno s najväčšou pravdepodobnosť vyvodiť záver o existujúcom motíve na spáchanie skutkov, za ktoré bola odsúdená len A. Zsuzsová.

Je možné, že si vraždy naozaj objednala Zsuzsová, prípadne sa na skutočného objednávateľa nepríde, respektíve nebude odsúdený?

– Považujem to za málo pravdepodobné a na tieto otázky dá odpoveď až Najvyšší súd v rámci odvolacieho konania a následne v samotnom rozhodnutí.

Smer teraz naznačuje iný motív vraždy, a to napriek tomu, že súd už povedal zatiaľ neprávoplatný rozsudok. Hovoria o hospodárskej kriminalite Andruskóa, sátorovcoch a podobne. Mohli polícii uniknúť nejaké iné vyšetrovacie smery?

– K tejto otázke sa neviem vyjadriť, lebo nedisponujem dostatočným množstvom relevantných informácií v naznačenom smere.

Môže tento rozsudok do budúcna vzbudzovať u ľudí nedôveru v justíciu?

– Nevylučujem, že rozsudok môže v ľuďoch vzbudzovať nedôveru v justíciu, ale som presvedčená, že nie je na to v súčasnosti dôvod, keďže súdne konanie je dvojinštančné a akékoľvek závery o konečnom rozsudku sú predčasné a unáhlené.

