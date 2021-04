Kyselovo pomalé konanie nasrdilo Žilinku natoľko, že voči nemu podá návrh na disciplinárne konanie! Dôvodom má byť porušenie povinností prokurátora. „Nečinnosť prokurátora pri vybavovaní žiadosti obvineného o prepustenie z väzby na slobodu po obdobie takmer dvoch mesiacov považuje generálny prokurátor za závažnú,“ povedal hovorca Generálnej prokuratúry Dalibor Skladan s tým, že pasívny prístup prokurátora je zjavné rezignovanie na zákonnú povinnosť vybavovať väzobné veci prednostne a urýchlene.

Ešte pred Žilinkom sa na problém pozrel špeciálny prokurátor Daniel Lipšic (47), ktorý taktiež chybu videl. Svojho podriadeného však obhajoval zaneprázdnenosťou: „Kysel mal v tom čase enormný nával iných trestných vecí. V tejto trestnej veci boli robené úkony bez prieťahov.“ Lipšic tak situáciu vyriešil iba pohovorom.

Rehák požiadal o prepustenie z väzby 28. januára. Kysel žiadosť preskúmal, nebol s ňou stotožnený a až 26. marca predložil sudkyni ŠTS Pamele Záleskej žiadosť obvineného. Sudkyňa Reháka ponechala vo väzbe s tým, že omeškanie nie je dôvodom na prepustenie z väzby. Trojčlenný senát NS v pomere 2:1 však jej rozhodnutie zrušil. „Najvyšší súd vyhovel sťažnosti obvineného Jozefa R. a prepustil ho z väzby na slobodu, pretože dôvod na ďalšie trvanie väzby pominul,“ informovala hovorkyňa NS Alexandra Važanová.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Peter Kysel počas brífingu Úradu špeciálnej prokuratúry k informáciám, ktoré bolo možné poskytnúť v aktuálnom štádiu prípravných konaní, k trestným veciam tzv. Božie mlyny, Očistec, Babylon a Judáš. V Pezinku 29. januára 2021. Zdroj: Jaroslav Novák

Kyselovi môže v disciplinárnom konaní hroziť napríklad zníženie platu o 15 percent na tri mesiace. Najvyšším trestom je zbavenie funkcie prokurátora. Právnik a poslanec SaS Alojz Baránik (66) je však zásadne proti trestu: „Žilinka do toho nevidí tak ako Lipšic. Ten je Kyselov nadriadený.“ Podľa Baránika Lipšic aj dobre zdôvodnil vyriešenie situácie, keďže Kysel je zaneprázdnený a ÚŠP poddimenzovaný: „ÚŠP nie je z minulosti nastavený na to, aby stíhal veľké ryby, ale na parádu. Neviem o jedinej veci, ktorú Žilinka urobil, aby sa táto vec zlepšila. Čo by sa stalo, keby teraz Kysel Žilinkovi povedal, že ,keď si myslíš, že to nerobím dobre, tak sa na to vykašlem a idem robiť advokáta´? To by sa Ficovi veľmi páčilo. Jedného by mali vybaveného.“ Spomedzi politikov práve Fico najviac kritizoval Kyselovu údajnú nečinnosť v prípade Reháka.