Zákazy návštev, prísne hygienické a epidemické opatrenia. Takto vyzerajú hospitalizácie v slovenských nemocnicach. Podľa najnovších informácií sa však zdá, že pravidlá neplatia pre šéfa parlamentu. V jeho prípade sa podľa medializovaných informácií návštevy striedali ako na bežiacom páse. "Keď som sem prišiel, dohodol som sa s vedením nemocnice, že chcem odbremeniť sestričky a zdravotný personál,"vysvetľoval návštevy Kollár vo štvrtok na videu z nemocnice.

Verejnosť najvyššiemu ústavnému činiteľovi vyčíta, že často sa ľudia pre pandémiu koronavírusu nevedia dostať k svojim najbližším v ťažkom stave. "Nemusí sa to páčiť všetkým vám, ktorí máte ťažko chorých príbuzných v nemocniciach,"súhlasila aj europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá si v tejto súvislosti spomenula na medializovaný prípad mamičky Marcely Pastorekovej, ktorá sa pred necelým rokom pre pravidlá v nemocnici nemohla rozlúčiť so synčekom, ktorý zomrel, keď mal 11 mesiacov.

Mirio bol predčasne narodený a počas svojho krátkeho života zažil mnoho ťažkostí. Všetko to s ním prežívala aj jeho nešťastná matka Marcela. "Nikdy im neodpustím tú nehumánnosť, neľudskosť, bezcitnosť, arogantnosť a hyenizmus odoprieť matke byť s umierajúcim dieťaťom. Nemohla som stráviť s Miriom jeho posledné hodiny,“ zadúšala sa vtedy nešťastná matka.

Nášmu denníku sa podarilo s Marcelou spojiť. Kollárovi poslala tvrdý odkaz. „Je to veľká drzosť, rodičia nemôžu byť so svojimi predčasne narodenými deťmi a ľudia sa nemôžu dostať k rodine, ktorá je hospitalizovaná. A teraz, keď je Kollár pri moci, môže všetko?“pýtala sa nešťastne. Podľa útrapenej ženy sa koaliční partneri mohli porozprávať aj pomocou moderných technológií. „Mňa nepustili k môjmu Miriovi. Oni si nedokážu predstaviť, ako veľmi trpia ľudia a rodiny. Ak platia nariadenia, majú platiť pre všetkých bez rozdielu na to, či sú bohatí alebo chudobní. Je to od nich hnusné,“dodala nahnevane.

