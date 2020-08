Na uvoľnené poslanecké miesto v bratislavskom mestskom zastupiteľstve zasadne po zosnulom Vladimírovi Dolinayovi ako náhradník Drahan Petrovič. Poslanecký sľub má zložiť 24. septembra a mestské zastupiteľstvo si na tomto zasadnutí aj uctí pamiatku zosnulého poslanca Dolinaya.

"Petrovič nastupuje ako náhradník na post poslanca mestského zastupiteľstva s najväčším počtom platných hlasov 6105 za hnutie Progresívne Slovensko vo volebnom obvode číslo 16 - Petržalka," oznamuje bratislavská samospráva na úradnej tabuli.

Petrovič je architekt so špecializáciou na bývanie, verejný priestor a tvorbu miest. Od roku 2000 do roku 2008 pôsobil v Kanade. "Jedným z dôvodov môjho návratu bolo priniesť do Bratislavy skúsenosti z plánovania jedného z najlepších miest na život – Vancouveru," uviedol o sebe na webe Team Vallo pre Petržalku.

Vladimír Dolinay zahynul pri tragickej dopravnej nehode 25. júla. Dlhé roky pôsobil v bratislavskej komunálnej politike a v tomto volebnom období zastával post miestneho poslanca v Petržalke, bratislavského mestského aj krajského poslanca. Od 1. júla pôsobil aj ako štátny tajomník na Ministerstve kultúry SR.