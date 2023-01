V nedeľnej diskusnej relácii Na telo šéf parlamentu Boris Kollár (57) definitívne vylúčil spoluprácu hnutia Sme rodina s Republikou. To, že Sme rodina určite nepôjde do vlády s politickou stranou Milana Uhríka, už predtým vylúčil aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

Lídra strany SaS sa, naopak, pýtali, či by chcel byť spolu vo vláde s Kollárom. Sulík razantne vyhlásil, že k téme sa vyjadrí 110 dní pred konaním volieb. „Jediné, čo platí, lebo tak rozhodol náš kongres, a to je pre mňa záväzné, že do vlády nepôjdeme so Smerom, s ĽSNS a SNS,“ povedal Sulík. Keďže šéf liberálov nespomenul hnutie Republika, pre niektorých to poslúžilo ako podnet na špekulácie, že SaS nevylučuje spoluprácu s odídencami od Mariana Kotlebu.

„Spoluprácu s Republikou si neviem predstaviť,“ reagovala na otázku Plus JEDEN DEŇ Vladimíra Marcinková (31). „Tieto veci sa prijímajú na sneme strany. Netuším, kedy bol posledný, keďže nie som členkou strany a či vôbec už vtedy strana Republika existovala a mohla sa tým strana SaS zaoberať,“ dodala.

Viac vysvetlila bývalá šéfka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (39).

Spoluprácu s Republikou si nevie predstaviť ani predseda Výboru pre financie a rozpočet Marián Viskupič (45). „Richard Sulík spomínal, že kongres ako najvyšší orgán strany vylúčil zatiaľ zo spolupráce tri strany – ĽSNS, SNS a Smer. Republiku však považujeme za odnož ĽSNS,“ vysvetlil nám Viskupič. „Je však možné, že explicitne na najbližšom kongrese rozšírime tieto tri strany aj o Republiku,” podotkol. „V každom prípade, nikto z SaS si nevie predstaviť spoluprácu s poslancami, ktorí popierajú holokaust, koncentračné tábory a útočia na Rómov či Židov,“ dodal Viskupič. S týmto názorom sa úplne stotožňuje aj šéfka klubu SaS Anna Zemanová.

V tejto súvislosti sme kontaktovali aj samotného Richarda Sulíka.