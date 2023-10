"Občanov SR, ktorí sa nachádzajú v Izraeli, vyzývame na maximálnu ostražitosť a dodržiavanie pokynov miestnych orgánov. V prípade potreby môžu občania kontaktovať Zastupiteľský úrad SR v Tel Avive. Dôležité informácie aj kontakty sú zverejnené na webovej stránke rezortu (www.mzv.sk) či veľvyslanectva, ako aj na sociálnych sieťach," informoval hovorca ministerstva Matúš Dávid.

Dianie v Izraeli podľa jeho slov rezort diplomacie pozorne sleduje a vyhodnocuje. Občanov zároveň v mene rezortu vyzval, aby sledovali informácie len z overených zdrojov.

Militantné hnutie Hamas v noci na sobotu vypálilo na Izrael stovky rakiet a palestínski ozbrojenci prenikli z pásma Gazy na územie Izraela. Izraelská armáda v reakcii vyhlásila vojnový stav a spustila útoky na ciele v pásme Gazy.

Ústredný zväz židovských náboženských obcí (ÚZŽNO) na Slovensku sa operatívne dohodol na okamžitom zintenzívnení už existujúcej ochrany a stráženia objektov, priestorov a miest s väzbou na židovskú komunitu. Informuje o tom na sociálnej sieti s tým, že tak reaguje na sobotňajšie vyhlásenie vojnového stavu v Izraeli, proti ktorému podniklo útok militantné hnutie Hamas.

"Je to len preventívne opatrenie ako ochrana proti podporným činom nepriateľov Izraela, žijúcich v Európe. Dôvod na paniku nie je, buďte však ostražití," upozorňuje ÚZŽNO.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová dôrazne odsudzuje teroristické útoky proti Izraelu. Napísala to na platforme X, zároveň vyjadrila solidaritu so všetkými obeťami agresie.

I strongly condemn the indiscriminate strikes against 🇮🇱. Our solidarity Is with all victims of this aggression.