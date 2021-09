Dnes je to presne 20 rokov, čo v USA došlo k teroristickým útokom štyroma lietadlami na dvojičky, Pentagon a štát Pensylvánia. Zahynulo pri tom zakmer 3000 ľudí. Smutné udalosti si pripomenuli aj prezidentka Zuzana Čaputová a premiér Eduard Heger.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová si v sobotu pripomenula tragické udalosti z 11. septembra 2001. Ako uviedla na sociálnej sieti, v tento deň smútime nad stratou, ktorá mnohým ľuďom spôsobila veľkú bolesť. Upozornila tiež na hrozbu terorizmu.

"Terorizmus zvíťazí, ak nebudeme schopní zostať tým, kým ako demokratické a slobodné spoločnosti sme," napísala prezidentka.

Heger sa obáva, že Afganistan sa opäť stane útočiskom terorizmu

So spomienkou na brutálny čin spred dvoch desaťročí v USA sa ešte s väčšou obavou prizerám na situáciu v Afganistane, vyhlásil premiér Eduard Heger (OĽANO) pri príležitosti 20. výročia teroristických útokov v Spojených štátoch. Považuje za potrebné Afganistan stabilizovať, aby sa opätovne nestal útočiskom terorizmu. Uviedol to na sociálnej sieti.

"Myslím dnes na všetkých, ktorí prišli o svoj život, na všetkých, ktorí prišli o blízkych, a na všetkých hrdinov, ktorí okamžite prejavili odvahu, solidaritu a nebojácne na mieste činu zasiahli," napísal predseda vlády.

Spoločným cieľom by mal byť podľa Hegera svet, v ktorom sa každý bude cítiť slobodný a dostane šancu prežiť kvalitný život. "Idealizmus? Áno. No napriek tomu si práve z úcty k tým, ktorí zbytočne prišli o život pri teroristických útokoch, vojnách či v bojoch za slobodu, dovolím ostať idealistom," poznamenal.

Premiér pripomenul, že náraz dvoch lietadiel do veží Svetového obchodného centra si vyžiadal takmer 3000 mŕtvych a približne dvojnásobok zranených. "Tým sa tragédie neskončili – ľudia napokon zomierali aj v Pentagóne a nezabudnime ani na statočný zápas cestujúcich s teroristami počas letu 93, ktorý sa skončil v pensylvánskom poli," doplnil.

V sobotu uplynulo 20 rokov od útokov z 11. septembra 2001, pri ktorých islamisti z teroristickej siete al-Káida zaútočili v štyroch dopravných lietadlách na ciele v USA.

Dve lietadlá vrazili do budov Svetového obchodného centra (World Trade Center – WTC) v New Yorku, tretie narazilo do budovy Pentagónu pri Washingtone a štvrté sa zrútilo v štáte Pensylvánia. Pri týchto teroristických útokoch zahynulo takmer 3000 ľudí z 93 krajín, pričom zranenia utrpelo ďalších približne 6000 ľudí.

Prečítajte si tiež: