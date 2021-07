Ústavný súd zamiešal karty: V cestovaní a karanténe nastanú ZMENY, koho sa budú týkať?

Zverejnením uznesenia Ústavného súdu (ÚS) SR v zbierke zákonov sa pozastaví účinnosť časti vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorý obsahuje prechodné lehoty pre osoby po prvej dávke vakcíny, ktorú absolvovali do 9. júla, pendlerov a osoby od 12 do 18 rokov. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková v súvislosti so zverejneným uznesením ÚS SR na jeho oficiálnom webe, ktoré sa týka vyhlášky upravujúcej režim na hraniciach.