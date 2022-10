Šéf Smeru Robert Fico spolu so straníckymi kolegami a zvyškom opozície už po druhýkrát behom jedného volebného obdobia zamestnal Ústavný súd (ÚS) nešťastne položenou otázkou o referende. Ním chce Fico zabezpečiť zmenu Ústavy a predčasné voľby, no ani tentokrát sa jedna z otázok nepozdávala prezidentke Zuzane Čaputovej, ktorá sa obrátila na ÚS. Ich rozhodnutie sa Ficovi páčiť určite nebude.

Referendové otázky priniesol bývalý trojnásobný premiér do prezidentského paláca 24. augusta. Politické strany snažiace sa o predčasné voľby (Smer, Hlas, SNS a Republika) nazbierali celkovo 406.039 podpisov, pričom potrebných je 350-tisíc. Čaputová dala ÚS posúdiť iba jednu z dvoch otázok: „Súhlasíte s tým, že vláda Slovenskej republiky má bezodkladne podať demisiu?“ Demisia vlády neznamená predčasné voľby. Existuje niekoľko ďalších možností, ako bude súčasný parlament fungovať až do riadnych volieb.

Už pred rozhodnutím ÚS ústavní právnici spochybňovali otázky, ktoré k predčasným voľbám nevedú. „V prípade platných výsledkov referenda by ešte automaticky nedošlo k vyhláseniu nových parlamentných volieb, pretože žiadna z otázok neskracuje volebné obdobie súčasnej Národnej rady,“ vysvetlil ústavný právnik Vincent Bujňák. „Druhá otázka totiž znie: Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady je možné uskutočniť referendom alebo uznesením parlamentu?“ Z druhej otázky teda vyplýva len to, že Smer by mohol zorganizovať ďalšiu petíciu na vypísanie referenda o predčasných parlamentných voľbách alebo iniciovať v parlamente hlasovanie o rozpustení samých seba.

Navrhovaná referendová otázka o bezodkladnej demisii vlády nie je v súlade s Ústavou SR. Po neverejnom zasadnutí pléna Ústavného súdu (ÚS) SR o tom v stredu informoval predseda ÚS Ivan Fiačan.

Fico v minulosti obvinil prezidentku, že zmarila prvé referendum: „Čaputová už jedno referendum zmarila.“ Prezidentka nezmarila v minulosti žiadne referendum, iba ho dala na posúdenie Ústavnému súdu (ÚS). Ten rozhodol, že referendum s položenými otázkami nie je v súlade s ústavou.

Správu budeme aktualizovať.