Ústavný súd nedávno rozhodol, že navrhovaná referendová otázka o okamžitej demisii vlády nie je v súlade s ústavou. Sudca poukázal, že v demokratickom a právnom štáte referendum nemôže zahŕňať hocijakú otázku. V platnosti tak zostáva iba druhá otázka, ktorá znie: „Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady je možné ukončiť referendom alebo uznesením parlamentu, a to zmenou ústavy?“

Ústavný právnik Vincent Bujňák z Právnickej fakulty Univerzity Komenského priblížil ďalší postup. Opisuje, že prezidentka Zuzana Čaputová v najbližších dňoch vyhlási referendum s druhou otázkou, ktorá má zaviesť ústavný základ pre možnosť rozpustiť parlament ľudovým hlasovaním alebo parlamentným uznesením. Musí však získať podporu aspoň 76 zákonodarcov.

Vincent Bujňák ďalej vysvetľuje, že ak by bolo referendum s touto otázkou platné, tak by to automaticky neznamenalo predčasné voľby: „Znamenalo by to, že parlament v súčasnom zložení by mohol byť rozpustený ďalším ľudovým hlasovaním alebo zvnútra vlastným uznesením. Podľa ústavy sa referendum vykoná do 90 dní od jeho vyhlásenia, čo znamená, že ho môžeme očakávať napríklad začiatkom budúceho roka.“

Na otázku, či je možné, že súčasný parlament po tomto referende skončí, odpovedal, že ústava už v súčasnosti ráta s možnosťou predčasných volieb, ale iným spôsobom.

Ak by sa teda referendum konalo napríklad na konci januára 2023 a bolo by platné, teoreticky by parlament vedel ešte vo februári 2023 prijať uznesenie k svojmu rozpusteniu. Parlamentné voľby by sa potom mohli konať v lete 2023. „Všetko má vo svojich rukách ľud,” dodal na záver ústavný právnik.

