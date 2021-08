Zrušenie obvinení pre exšéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského poukázalo na ich nezákonnosť. Pokiaľ by sa v nezákonnosti obvinení či v manipulácii svedkov malo pokračovať, hnutie Sme rodina sa na tom nechce zúčastňovať a začalo by s koaličnými partnermi rozhovory o predčasných voľbách!

Na tlačovej konferencii to vyhlásil predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (56). "Pokiaľ by niečo takéto malo pokračovať, nie sme ochotní sa na tom zúčastňovať. Potom je čestné povedať ľuďom, aby znova rozhodli v predčasných voľbách," povedal Kollár.

Šéf Sme rodina podľa svojich slov nechce byť súčasťou toho, že by sa za tejto vlády vytvárala skupinka, ktorá by si privatizovala spravodlivosť, hoci aj v mene "peknej" myšlienky boja proti korupcii či očisty spoločnosti. "Dnes sú už jasné dôkazy na to, že sa to dialo," povedal Kollár s tým, že keď na to Pčolinský upozornil, našli sa dvaja kajúcnici a prišlo jeho obvinenie.

Minister práce a podpredseda Sme rodina Milan Krajniak pripomenul, že ešte pred polrokom upozorňovali na to, že nechcú zažívať to, čo sa dialo za minulej vládnej garnitúry, keď sa kauzy zametali pod koberec. Od začiatku boli presvedčení, že stíhanie Pčolinského bolo nezákonné. "Pre nás je neprijateľné, keď sme proti niečomu bojovali v opozícii, namietali sme nezákonnosti, že by sme teraz boli ticho. Nechceme sa na tom zúčastniť," povedal minister.

Generálna prokuratúra SR zrušila obvinenia Pčolinského z prijímania úplatku a podplácania. Exšéf SIS bol v utorok zároveň prepustený z väzby. Pčolinský po svojom prepustení vyhlásil, že od počiatku boli jeho obvinenia nezákonné a neboli založené na pravdivých informáciách. Jeho obhajcovia poukázali na 17 porušení Trestného poriadku a 11 porušení Trestného zákona.

