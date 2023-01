UŠETRÍME TISÍCKY TON PAPIERA! LIDL prichádza AKO PRVÝ so super novinkou

LIDL vychádzal zo skúseností väčšiny z nás: schránky či spoločné priestory v bytových domoch sú plné letákov. Do jedného vchodu donesú letáky niekoľkokrát do týždňa. Sú ich stovky. Ďalšie sú vložené v novinách a magazínoch. Mnohé nakoniec aj tak končia v košoch a kontajneroch.

Zamysleli ste sa nad tým, koľko propagačných materiálov vyprodukujú firmy a spoločnosti na Slovensku za jediný rok? Presná štatistika síce neexistuje, ale aj pri triezvom laickom odhade je jasné, že sú to stovky miliónov materiálov. Viete, koľko papiera na ne spotrebujú? Veď tie materiály vážia niekoľko desiatok tisíc ton!

Je načase ich produkciu obmedziť, čo by nesmierne pomohlo prírode. Lidl ide v tomto ohľade príkladom a dlhodobo znižuje náklad svojho tlačeného letáku. Celkovo minie ročne o 6 000 ton papiera menej ako predtým - čo je už naozaj významné číslo.

Lidl ako prvý obchodný reťazec na Slovensku prichádza s užitočnou novinkou: obmedzením letákov a šetrením papiera. Zdroj: Lidl

Preto Lidl ako prvý na Slovensku ruší vkladanie akciového letáku do vybraných denníkov a týždenníkov. Úspora papiera predstavuje takmer 1 500 ton. Vychádza pritom z názorov svojich zákazníkov a ich želaní. Pred časom sa totiž Lidl na Facebooku pýtal svojich zákazníkov, akú formu letákov uprednostňujú. Až 86 % z celkového počtu 14 200 hlasujúcich sa vyjadrilo v prospech online verzie.

A práve na online komunikáciu so zákazníkmi sa Lidl orientuje čoraz viac. „Leták je našim najsilnejším komunikačným nástrojom so zákazníkom. Vďaka nemu dokážeme pravidelne informovať o našich akciových ponukách, tematických týždňoch či spoločensky zodpovedných aktivitách. Ešte dôležitejšia je však otázka v akom stave zanecháme životné prostredie pre ďalšie generácie. Preto sme sa už pred niekoľkými rokmi rozhodli strategicky znižovať počet tlačených letákov a aj ich rozmer. Veríme, že to je správne rozhodnutie a dúfame, že nás budú nasledovať aj ďalšie reťazce,“ vysvetlil Martin Nagy, konateľ Lidla zodpovedný za nákup a marketing.

Lidl už dávnejšie zmenšil formát letákov, teraz znižuje aj ich počet. Zdroj: Lidl

Prvým krokom Lidlu bola už výrazná zmena formátu letáku v roku 2018. Vďaka prechodu z väčšieho rozmeru A3 na menší formát A4 už vtedy ušetril obchodný reťazec ročne viac ako 1 500 ton. V ďalšom roku zrušil Lidl distribúciu pravidelných akčných letákov v tretine regiónov, čo prinieslo úsporu ďalších 850 ton papiera. Potom plošne zrušil distribúciu letákov do domácností, takže dnes ich už v žiadnej poštovej schránke nenájdete. A pred niekoľkými mesiacmi Lidl zmenšil rozmer letáku a usporil tak ďalšie stovky ton papiera.

Je to veľmi dôležitý spôsob ochrany prírody a životného prostredia. Veď si uvedomte, že na výrobu 6 000 ton nerecyklovaného papiera je potrebných približne 100 000 dospelých stromov! Práve toľko ich teda Lidl zachráni tým, že obmedzí papierovú formu svojich letákov.

A to nie je všetko! Okrem zníženia počtu papierových letákov sa Lidl rozhodol vymeniť všetky papierové cenovky vo svojich predajniach za elektronické. Priemerná predajňa, ktorá je rádovo menšia a má užší sortiment ako konkurenčné prevádzky, doteraz spotrebovala na cenovky viac 230 kg papiera ročne. Úspora papiera v súčte všetkých predajní prevyšuje 37 ton!

Spoločnosť Lidl Slovensko sa venuje čisteniu rôznych miest na Slovensku. Rovnako tak je za výsadbou stromov vo Vysokých Tatrách. Zdroj: Lidl

Nie je však vôbec prekvapením, že s týmito novinkami prichádza Lidl na Slovensku ako prvý. Šetrenie zdrojov je totiž pre obchodný reťazec dôležitou témou. Veď sa aktívne podieľa aj na obnove prírody. V rámci projektu Voda pre stromy vysadil obchodný reťazec v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky v Tatrách vyše 1 600 000 stromčekov na ploche 640 hektárov. Ide o viac než tridsaťnásobok plochy Veľkého Hincovho plesa, čo je naozaj dôležitý prínos k obnove lesov.