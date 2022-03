Vyšetrovateľ NAKA, ktorý obvinil Jána Slotu pre zločin prijímania úplatku, zároveň obvinil ďalšie dve osoby pre zločin prijímania úplatku a prečin podplácania. Ján Slota mal problémy aj v minulosti, napríklad keď šoféroval pod vplyvom alkoholu. Pred niekoľkými rokmi ho navyše podmienečne odsúdili za úplatok pri dopravnej nehode.

Ján Slota sa narodil koncom leta 1953 v obci Lietavská Lúčka neďaleko Žiliny a práve tá sa na dlhé roky stala doslova „jeho“ mestom. Bol jedným zo spoluzakladateľov a neskôr aj dlhoročným predsedom SNS a zároveň poslancom Národnej rady. Napriek kedysi bohatej politickej kariére sa v posledných rokoch stiahol do úzadia. Jeho meno sa znovu začalo spomínať až v roku 2019.

Stalo sa tak po zverejnení šokujúcej nahrávky z kancelárie niekdajšieho generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Na známej emisnej kauze mal totiž podľa smeráckeho exministra Slota údajne zarobiť astronomické dve miliardy korún. „Ešte aj Fica oholil, do p*či, lebo nedal mu z toho polku, ale nejak inak ho domotal, úplný kráľ,“ nadchýnal sa v nahrávke exminister financií Ján Počiatek.

Excentrický politik Slovákov roky „zabával“ alkoholickými excesmi, ale aj pamätnými hláškami, ktoré doslova zľudoveli. V dobrom na neho zrejme nebude spomínať exposlanec František Mikloško, ktorého Slota počas rozpravy v parlamente nazval „hnusným, retardovaným diablovým synom“, ale ani jeho kedysi najbližšia spolupracovníčka Anna Belousovová. Tú pre zmenu počastoval oslovením „šialená krava“, pričom jej odporučil návštevu psychiatra.

Ak tento muž v živote niečomu nefandil, tak to boli menšiny. „Je to skutočne nechutné, keď si to človek len predstaví. Že jak ten chlap tomu druhému chlapovi to robí. No je to hnus! Človeku sa dvíha žalúdok,“ vyjadril sa Slota v televíznej debate na margo homosexuálov.

V časoch najväčšej slávy nazval maďarskú exministerku Kingu Gönczovú „strapatou pani“, ktorá by sa mohla radšej viac starať o svoj zovňajšok. No bezkonkurenčne najpamätnejším sa stal jeho míting v Kysuckom Novom Meste v roku 1999.

Na úvod sa Slota posťažoval, že jeho starý otec bol bitý trstenicou za to, že nevedel povedať po maďarsky Otčenáš. A hneď nato si položil rečnícku otázku: „Toto chceme my Slováci, aby sa vrátilo? Aby nás vešali po kandelábroch? Aby sme sa my učili Otčenáš po maďarsky?“ Pýtal sa rozhorčene, pričom si vzápätí sám odpovedal: „Tak to teda nie! My pôjdeme do tankoch! A pôjdeme a zrovnáme Budapešť!“

