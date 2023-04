V Prezidentskom paláci sa údajne čoraz viac hovorí o nastolení úradníckej vlády, a to už po Veľkej noci. Objavili sa aj horúce mená kandidátov, ktorí by mali na toto prechodné obdobie prebrať štafetu po aktuálnych ministroch či predsedovi vlády. Má však táto alternatíva zmysel na také krátke funkčné obdobie?

Prezidentka SR Zuzana Čaputová avizovala, že ak by sa potvrdilo, že dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) porušil zákon a neoprávnene manipuloval s utajovanými skutočnosťami, jednou z možností by bolo aj vymenovanie úradníckej vlády. Prezidentka si však zároveň myslí, že by úradnícka vláda nebola pre Slovensko najlepším riešením, lebo by pravdepodobne nemala v parlamente podporu.

Súhlasí s tým aj odborník. „Čím kratší čas do predčasných volieb, tým menší zmysel má vytvárať úradnícku vládu,“ myslí si politológ Tomáš Koziak. Ak sa teda má vymenovať úradnícka vláda, podľa neho by to malo byť čím skôr. „Je však otázne, či by sa vymenovaním úradníckej vlády ten chaos ešte viac neprehĺbil. Politické strany, ktoré momentálne vládu tvoria, sú proti vytvoreniu úradníckej vlády, a tak by sa nemala ako oprieť o väčšinu v parlamente a schvaľovať zákony dôležité pre chod štátu,“ vysvetľuje Koziak.

Napriek tomu sa v kuloároch čoraz viac špekuluje o vytvorení úradníckej vlády. Pri otázke možného predsedu takejto vlády sa skloňuje meno Ľudovíta Ódora, viceguvernéra Národnej banky Slovenska. „Viem si predstaviť, že by mohol byť tým kandidátom a autoritou, a so svojimi znalosťami by mohol tento post zastávať,“ myslí si politológ Koziak. „Je to ekonóm, ktorý má za sebou dobrú profesionálnu skúsenosť a reputáciu, a tak by mohol byť akceptovaný naprieč politickou scénou,“ podotkol tiež. Ódor je bývalý poradca premiérky Ivety Radičovej a exministra financií Ivana Mikloša.

Ako ďalších členov úradníckej vlády sa spomínajú mená Lívie Vašákovej, riaditeľky sekcie Plánu obnovy na Úrade vlády SR, a bývalého riaditeľa Slovenského národného divadla Mateja Drličku. „Tieto dve mená sú oproti menu Ľudovíta Ódora určite veľmi výrazne v tieni. Sú to relatívne neznáme mená,“ poznamenal Koziak. Odborník si tiež myslí, že post ministra kultúry by bol posledný, ktorý by sa v prípade úradníckej vlády riešil. „Byť ministrom je v životopise určite veľmi dobrá kvalita. Je to veľmi výrazný posun v profesionálnej kariére. Na druhej strane, úradnícka vláda vymenovaná na pol roka nedokáže urobiť takmer nič. Možno ani dobre kúriť a svietiť nedokáže. Z tohto pohľadu nejakú výraznú stopu títo ľudia pre tento štát určite neurobia,“ poznamenal ďalej Koziak.

Tiež sa uvažovalo o ponechaní súčasného ministra hospodárstva, spravodlivosti aj zahraničia, ktorí boli len nedávno nominovaní do funkcií ako odborníci. Výnimkou by mal byť len šéf rezortu zahraničných vecí Rastislav Káčer, ktorý medzitým vstúpil do politickej strany Demokrati. Politológ však s týmto názorom nesúhlasí. „Úradnícka vláda by mala byť postavená z odborníkov. Z formálneho hľadiska sa bavíme o vláde nestraníkov, tak by tam Káčer nemal čo robiť, ale členom úradníckej vlády môže byť aj odborník, ktorý má nejakú stranícku príslušnosť,“ vysvetľoval Koziak. Podľa jeho slov ide o to, aby na takýchto postoch boli ľudia, ktorí sú všeobecne akceptovaní pre odbornosť a Káčer podľa Koziaka kritérium odbornosti spĺňa vysoko nad rámec.

