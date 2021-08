Úradu pre verejné obstarávanie zrejme príde o niekoľko členov, no vláda za nich náhradu podľa transparency International nechystá.

"Činnosť Rady Úradu pre verejné obstarávanie môže byť oslabená. Od budúceho týždňa zrejme príde o dvoch z celkovo deviatich členov, a to bez riadnej náhrady," píše na sociálnej sieti Transparency International. Spoločnosť dodáva, že vláda mala zabezpečiť cez transparentné výberové konanie adekvátnu náhradu, no nestalo sa tak.

"Je málo pravdepodobné, že by sa rozhodla skompletizovať na poslednú chvíľu radu na priamo.

Do hodnotiacej komisie, ktorej úlohou malo byť vybrať pre vládu vhodné nominácie, sme boli aj tento rok prizvaní i my. Okrem úvodného júlového stretnutia však komisia v práci ďalej nepokračovala. Proces uviazol na vláde, ktorá vo veci doteraz nerozhodla," uvádza v príspevku Transparency International.

Na ľudí v Rade by pritom mali byť najvyššie nároky, keďže majú posledné slovo pri rozhodovaní o obrovských zákazkách a pokutách, ročne v objeme stoviek miliónov eur. Hlavnou komplikáciou je však novela Zákona o verejnom obstarávaní, ktorú by mal parlament schvaľovať na septembrovej schôdzi. Celé znenie statusu nájdete v galérii <<