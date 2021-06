Prezidentka SR Zuzana Čaputová na to upozornila po piatkovom stretnutí s obyvateľmi a primátorkou Čiernej nad Tisou, ale aj zástupcami a zamestnancami Železničnej spoločnosti Cargo.

„Bolo to silné a emocionálne stretnutie, pretože ľudia, ktorí v tomto regióne nemajú prácu, to majú nesmierne ťažké. Buď musia za prácou odchádzať do zahraničia alebo do okolitých regiónov. Znamená to, že tu nechávajú svoje deti alebo starých rodičov, aby opatrovali cudzích starých ľudí v zahraničí," skonštatovala Čaputová.

Vyzdvihla statočnosť ľudí, ktorí zažívajú ťažkú sociálnu situáciu. Poukázala tiež na to, ako absurdne a paradoxne musia byť ich optikou vnímané hádky politikov v Bratislave.

Prezidentka sa zaujímala aj o to, ako regiónu pomôcť. "Som veľmi rada, že v blízkom období sa bude rozhodovať o potenciálnych investíciách," poznamenala s tým, že vzniknúť by mohlo vyše 1000 pracovných miest. Situáciu chce sledovať aj naďalej.

Súčasťou piatkového programu prezidentky bolo aj položenie venca k pamätníku odvlečených na nútené práce v obci Malý Horeš. Jej regionálny výjazd na Zemplíne bude pokračovať aj v sobotu (19. 6.) v obci Borša, kde sa má stretnúť aj s prezidentom Maďarska Jánosom Áderom.