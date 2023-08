Odhalenie, že sudkyňa Záleská je ubytovaná v jednej izbe s novinárkou v zariadení Vila Zvonica v Novej Lesnej, priniesol aktivista Martin Daňo. Zverejnené video vyvolalo pohoršenie z dôvodu, že Tódová dlhodobo informuje o veľkých trestných kauzách. Zároveň zo strany niektorých politikov dlhodobo čelí podozreniam, že zverejňuje informácie nezákonne uniknuté zo živých spisov. Odhalenie blízkeho vzťahu novinárky so sudkyňou preto rozbehlo špekulácie, či sa Tódová práve týmto spôsobom nedostáva k citlivým informáciám.

Téme sa venovala aj relácia TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou, ktorej hosťom bola sudkyňa Krajského súdu v Bratislave a členka Súdnej rady SR Dana Jelinková Dudzíková. Podľa jej slov informácie, ktoré boli zverejnené, vrhajú veľmi zlé svetlo na justíciu a sú priťažujúcimi okolnosťami vo vzťahu k sudkyni Špecializovaného trestného súdu Pamele Záleskej. „Znepokojuje ma skutkový stav, ktorý nastal, teda jej mlčanie a jej ‚nepotreba‘ sa postaviť zodpovednosti čelom, pretože sudca by mal ísť iným vzorom,“ povedala Jelinková Dudzíková.

"Aká môže byť ona teraz autorita v talári v pojednávacej sieni a očakávať od účastníkov konania, že bude vynucovať cez právne prostriedky splnenie povinností alebo vyvodzovať zodpovednosť, keď ona sama necíti potrebu predstúpiť pred médiá alebo pred Súdnu radu a dodatočne vysvetliť a dať všetko na pravú mieru?“ pýtala sa ďalej.

A čo je teda v neporiadku a prekáža jej na videu, na ktorom nasnímali spoločnú dovolenku novinárky a sudkyne? „Budí to dojem nevhodnosti a budí to objektívny dojem otázok a pochybností o tom, či sudkyňa urobila všetky opatrenia vo svojom osobnom živote, aby sa javila vo vzťahu k verejnosti nezávislo a nestranne,“ vysvetlila členka Súdnej rady.

Naskytá sa tiež otázka, či sú dôsledkom nových zistení spochybniteľné závery trestných procesov, v ktorých rozhodovala práve Záleská. „Sú vážne kontaminované,“ reagovala na otázku. Vzhľadom na blízky vzťah sa vraj bude musieť spätne identifikovať, či tam náhodou neboli konania, keď mala sudkyňa tieto skutočnosti oznámiť, a či sa teda nevyvodí disciplinárna zodpovednosť.

Podľa Jelinkovej Dudzíkovej by bolo potrebné vážne sa zaoberať tým, či dočasne nepozastaviť výkon funkcie Záleskej, kým sa veci nevysvetlia. „Je namieste, aby Súdna rada využila inštitút dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudkyne Záleskej, pretože sú tu dôvodné pochybnosti, ktoré vrhajú zlé svetlo na celú justíciu,“ vyhlásila. „To nie je otázka jej súkromného života, to je otázka vnímania justície v očiach verejnosti a tá dôveryhodnosť je neskutočne krehká,“ vysvetľovala ďalej. Lehota na pozastavenie výkonu funkcie sudcu je maximálne 6 mesiacov.

Súdna rada sa má právo sudkyne pýtať aj na také detaily, kto platil za dané ubytovanie alebo či tam chodila opakovane. „Pokiaľ to neplatila pani Záleská, tak je problém, pretože prikrmujeme sudcu,“ vysvetlila Jelinková Dzudzíková. „Pokiaľ neexistujú oficiálne účtovné doklady znejúce na meno pani sudkyne, že ona to zaplatila, je to problém, lebo buď ju prikrmovala novinárka, alebo majiteľ penziónu,“ podotkla ďalej. Problém je však aj vtedy, ak by sa ukázalo, že penzión zaplatila Záleská. Vznikli by totiž otázky, či je vhodné, aby sudca platil novinárovi takéto pobyty, a či si náhodou takýmto spôsobom nekupuje dobrý imidž.

