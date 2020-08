"Medzinárodné pátranie vyhlásené prostredníctvom Schengenského informačného systému (SIS) je dostupné v 30 krajinách, ktoré systém používajú, teda aj v Českej republike," uviedol pre TASR hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. "V prípade, že je osoba vložená do databázy SIS, tak Polícia ČR plní úlohy nevyhnutné na to, aby bola vypátraná. V tomto konkrétnom prípade však nemôže poskytovať informácie o tom, či sa osoba v systéme nachádza, lebo nie sme tým orgánom, ktorý o príslušný vklad požiadal," povedal pre TASR vedúci tlačového oddelenia Policajného prezídia ČR Ondřej Moravčík.

Pokiaľ by sa potvrdilo, že Majský sa zdržiava v Prahe, EZR smerom k jeho osobe by sa zaoberalo buď Krajské štátne zastupiteľstvo v Prahe alebo Krajské štátne zastupiteľstvo Praha-hlavné mesto. V prípade akéhokoľvek rozhodnutia, čo sa týka dodania Majského na výkon trestu odňatia slobody na Slovensko, môžu podať procesné strany sťažnosť. O tom by zase rozhodovalo Vrchné štátne zastupiteľstvo v Prahe.

Ako pre TASR potvrdili viaceré justičné zdroje, do úvahy prichádza i možnosť, že by si Majský trest odpykal na území ČR vzhľadom na to, že má slovenské, ako aj české občianstvo. O tom by zase rozhodoval Najvyšší súd ČR. Vo štvrtok (30. 7.) vydal Najvyšší súd (NS) SR ďalší EZR, keď odvolal prvý EZR vo vzťahu k trestnému stíhaniu. Druhý EZR vydal NS SR s cieľom výkonu trestu odňatia slobody. Senát NS SR v stredu (29. 7.) zamietol Majského odvolanie v kauze podvodu na nebankovky Horizont Slovakia a BMG Invest. Platí teda rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku z roku 2015, ktorý ho odsúdil na deväť rokov odňatia slobody.

Jozef Majský pred hlavným pojednávaním na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Zdroj: TASR

Právoplatne odsúdeného Jozefa Majského, po ktorom je vyhlásené pátranie, českí policajti našli na psychiatrickom oddelení v Prahe. Informuje o tom slovenská polícia na sociálnej sieti. Policajti uviedli, že podľa vyjadrenia ošetrujúceho lekára nie je Majský schopný akýchkoľvek úkonov, a preto zostáva hospitalizovaný. O ďalšom vývoji budú verejnosť informovať.

"Českí kolegovia začali preverovať miesta, na ktorých sa mohol zdržiavať právoplatne odsúdený Jozef Majský. Prvotné previerky neviedli k želanému výsledku. Získané indície napovedali, že odsúdený sa začal skrývať. Policajti ho napokon vypátrali na pražskej psychiatrii," opisuje polícia.