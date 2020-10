Po piatkovom rekordnom prírastku infikovaných (1 887 pozitívne testovaných) minister zdravotníctva Marek Krajčí (46) vypočul výzvu premiéra Igora Matoviča (47), aby zvolal pandemickú komisiu. To sa aj stalo a tá zasadala počas mimoriadnej schôdze cez víkend. Podľa informácií portálu hnonline.sk by však jej odporúčania mali byť tentoraz mimoriadne tvrdé.

Na Slovensku by mal zavládnuť podobný režim, ako to bolo počas prvej vlny. Zatvárať by sa mali stredné školy, ale aj reštaurácie, v ktorých by mal byť povolený výlučne predaj jedla so sebou. Pandemická komisia mala podľa zistených informácií odporúčať aj uzavretie fitnes a wellness centier či plavární. A zmeny sa vraj dotknú aj zhromaždení, ktoré by mali byť povolené maximálne do šesť ľudí.

Samotný zdroj uniknutých informácií Hospodárske noviny neprezradili. A tak je zatiaľ otázne, či krízový štáb skutočne pristúpi k takým represívnym opatreniam. Na druhej strane premiér počas víkendu avizoval, že pri zavádzaní opatrení bude počúvať slová odborníkov. “Aj počas prvej vlny som sa spoliehal na odborníkov,” povedal.