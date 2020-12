Kým premiér Igor Matovič je za znižovanie emisíí a ochranu klímy všetkými desiatimi, jeho koaličný partner, šéf SaS a minister hospodárstva Richard Sulík zdôraznil, že to bude mať negatívny dopad na náš priemysel a zamestnanosť. V tomto smere s lídrom SaS nesúhlasí nielen Igor Matovič, ale aj líder opozičnej strany Hlas-SD a bývalý premiér Peter Pellegrini. Ten sa na včerajšej tlačovej konferencii vyjadril, že náš priemysel nie je nastavený spôsobom, že by ho zníženie emisíí závažne zasiahol.



Premiér vníma výsledky samitu ako úspech. "Po 21 hodinách a 30 minútach skončil zrejme najdlhší Nonstop samit ... so skvelými výsledkami. Blokované eurofondy odblokované. Fond obnovy odblokovaný. Ochrana klímy výrazne zvýšená,"podelil sa s verejnosťou na svojom súkromnom profile na sociánej sieti.



Zároveň sa pochválil aj s ďalším výsledkom. "Práve sme, presne po 19 h nonstop rokovaní na samite v Bruseli, schválili zníženie emisií o 55% do roku 2030... počas rokovania som hovoril aj o slovenskej klimatickej petícii so 120 tisíc podpismi ... a podporil som cieľ ľudí, ktorí petíciu podporili - 65% ... nakoniec je dohoda na očakávaných 55%. Umenie možného," pokračoval.

Aký je záver?

Premiér Igor Matovič po návrate priznal, že rokovanie o fonde obnovy prebehlo úspešne a prostriedky boli odblokované. Maďarsko a Poľsko sa financií dočkajú rovnako, ako zvyšné štáty Euróspkej únie. "Na konci boli všetci víťazmi a všetci spokojní,"zhodnotil premiér. Blokovanie považuje za vyriešené. Vyjadrenie predsedu Smeru Roberta Fica, ktorý včera označil postoj Slovenskej republiky za zradu, pemiér Matovič nazval bludom. V4 je podľa Matoviča funkčná. "Sme si blízky geograficky, ale aj ľudsky. Slovensko je však suverénym štátom," skonštatoval.

Opatrenia na riešenie klimatickej krízy bolo podľa predsedu vlády ďalšou dôležitou témou. "Teraz vlastne, na tomto samite, bolo cieľom dohodnúť sa," poznamenal Matovič s tým, že ambíciou Slovenska bolo znížiť produkciu emisií až na 66 %. "O štvrtinu sa sprísňuje množstvo emisíí, ktoré budeme vypúšťať," povedal premiér a zdôraznil, že nemôžeme žiť na úkor prírody a detí. Spomedzi 27 lídrov bol vraj jediný, ktorý sa snažil o zníženie o 66%. Výsledok však podľa neho odrzkadľuje reálne možnosti, ktoré sa dajú splniť. Nástroje by sa podľa premiéra Matoviča mohli premietnuť aj do plánu obnovy. "Dôležitý je najväčší efekt," povedal otvorene s tým, že pred desiatimi rokmi neurobil Fico s Pellegrinim v tejto otázke nič.

Brexit bez dohody a dopady pre Slovensko

Európa sa podľa premiéra dohodla aj na tvrdom prístupe voči Turecku."Dohoda je hľadať iné postupy a hľadať nový postup," povedal premiér Matovič a zdôraznil, že je zástancom tvrdého pomenovania faktov. "Turecko sa správa ako agresor, ale zároveň je našim partnerom v NATO. Ja verím, že tak ako sme sa dohodli s Maďarskom a Poľskom, tak aj Brexit prebehne s dohodou,"poznamenal premiér. Upozornil, že k téme sa bude vedieť vyjadriť ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí v rukách Ivana Korčoka. Na aktuálny samit už premiéra Matoviča sprevádzal aj štátny tajomnik rezortu Martin Klus (SaS).