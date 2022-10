Podľa spravodajcu TASR to v piatok po skončení dvojdňového summitu EÚ v Bruseli uviedol premiér SR Eduard Heger (OĽANO).

Heger upozornil, že finančná pomoc pre Ukrajinu je aj bezpečnostným záujmom Slovenska, rovnako ako je to záujmom EÚ.

"Hovorili sme jasne o ďalšej podpore – humanitárnej, finančnej a vojenskej," spresnil premiér.

Podľa jeho slov diskusie lídrov boli zamerané na nutnosť pomáhať a zaistiť Ukrajine potrebnú finančnú stabilitu.

"Jednak do konca tohto roka schváliť tri miliardy eur, a zároveň v najbližších týždňoch pripraviť plán pomoci na budúci rok, aby to celé zapadlo do mozaiky pomoci, kde prispejú aj Spojené štáty, Británia, Medzinárodný menový fond a Svetová banka," vysvetlil Heger.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová po summite uviedla, že EÚ plánuje dávať Ukrajine na budúci rok 1,5 miliardy eur mesačne.

"Na tomto sme sa zhodli a to je smer, ktorým sa budeme v najbližších týždňoch uberať," dodal premiér.

Závery samitu boli pre Slovensko úspešné

Závery samitu z Bruselu sú z pohľadu debát o energetike úspešné pre Slovensko. Podľa spravodajcu TASR to v piatok uviedol premiér SR Eduard Heger (OĽANO) po skončení samitu EÚ.

Heger upozornil, že diskusie o energetickej kríze sa skončili viacerými úspešnými závermi z pohľadu Slovenska. Ocenil dohodu o spoločnom nákupe plynu, ktorá sa týka budúcej a tých ďalších zím.

"Krajinám, ako je Slovensko, to prinesie lepšie podmienky, ako by sme si ich dokázali získať sami," opísal situáciu.

Na snímke predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) počas tlačovej konferencie k európskemu riešeniu energetickej krízy 30. septembra 2022 v Bratislave. Zdroj: Jakib Kotian

Za druhý dôležitý bod v tejto oblasti považuje politickú dohodu na cenových pásmach pre plyn počas tejto zimy, ktorá sa má v podobe korekčného mechanizmu proti výkyvom cien skonkretizovať na budúci týždeň na zasadnutí ministrov pre energetiku v spolupráci s Európskou komisiou.

"Tieto cenové pásma majú priniesť väčšiu stabilitu cien, to znamená zabrániť výkyvom v cenách a zároveň postupne tlačiť cenu plynu dole," dodal.

Za dôležitú časť považuje aj to, že po Európskej komisii aj Európska rada, čiže najvyšší politickí lídri krajín EÚ, vo štvrtok schválila použitie nevyčerpaných eurofondov.

Tie majú pomôcť domácnostiam alebo firmám preklenúť negatívne dosahy súčasnej energetickej krízy. Zároveň vyjadril nádej, že túto možnosť odobrí aj Európsky parlament.

"Ak sa toto stane, tak Slovensko bude pripravené na najbližšiu vykurovaciu sezónu. Máme zabezpečené aj kontrakty na dodávky plynu a naplnené zásobníky," odkázal.