Prezident Zelenskyj sa chce prihovoriť slovenským politikom! Čo im chce povedať?

Poslanci Národnej rady (NR) SR sa do lavíc vrátia opäť v utorok (10. 5.). Pokračovať by mali v diskusii k novele zákona o príspevku na predprimárne vzdelávanie dieťaťa z dielne nezaradeného poslanca Tomáša Valáška. Navrhuje nanovo nastaviť príspevok na starostlivosť, a to predĺžením nároku až do veku, keď deti nastupujú na povinnú školskú dochádzku. Suma by sa mohla zvýšiť na 350 eur.