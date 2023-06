Svet neostane ticho! Pre útok na Kachovskú priehradu bude už budúci týždeň zasadať Bezpečnostná rada OSN. No paradoxne si tento scenár neželá iba napadnutá Ukrajina, ale aj Ruská federácia. O tom, čo všetko sa môže odohrať na pôde Organizácie Spojených národov a čo to bude znamenať pre Európu sa pre denník Plus JEDEN DEŇ rozhovorili generáli Pavel Macko (58) a Andor Šándor (65)!

Kyjev ešte v utorok požiadal o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN. „Ukrajina vyzýva na mimoriadne zasadanie Bezpečnostnej rady OSN a predkladá otázku tohto ruského teroristického činu (aj) Rade guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu," uviedol vo vyhlásení ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba. „Ani vodou, ani raketami, ani ničím iným sa ruským teroristom nepodarí zastaviť Ukrajinu," vyhlásil prezident Volodymyr Zelenskyj (45).

Ukrajina pre Kachovskú priehradu žiada radu OSN! Komentuje gen. Šándor

Naopak Rusko z utorňajšieho útoku viní Ukrajinu. „Žiadame medzinárodné spoločenstvo, aby slovne odsúdilo trestné činy ukrajinských úradov, ktoré sú viac a viac neľudské a predstavujú vážnu hrozbu pre regionálnu a globálnu bezpečnosť," uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení. „Tento incident je teroristický útok proti čisto civilnej infraštruktúre," dodala ruská diplomacia.

Šándor pripomína, že k podobným udalostiam by nedochádzalo, pokiaľ by Rusko agresívne nenapadlo Ukrajinu. A následne popisuje niekoľko scenárov možných udalostí. „Domnievam sa, že pre Rusko je vzniknutá situácia výhodnejšia než pre Ukrajinu. A pokiaľ Rus vyhodnotil, že z daného smeru môže prísť hlavný ukrajinský útok, potom rozliatím vody do širokého okolia určite došlo k zamedzeniu jeho nástupu," povedal český generál.

„Ak by to mala urobiť Ukrajina, potom mi to príde ako príliš veľká cena za udržanie pozornosti Západu," dodal. Tretím variantom je podľa Šándora možnosť, že priehrada praskla následkom preplnenia.

Na satelitnej snímke zverejnenej Maxar Technologies priehrada Nova Kachovka 5. júna 2023 na juhu Ukrajiny. Zdroj: archív

„Vojenský útok na takéto zariadenie je zakázané Ženevskými konvenciami. A práve preto sa Rusko snaží z udalosti vyviniť,“ konštatuje Macko. „V tomto prípade by totiž šlo o vojnový zločin veľkého rozsahu," dodáva generál so slovami, že priehradu dlhodobo kontrolovali ruské sily. „Ruská verzia, že priehrada bola zničená ukrajinským ostreľovaním za pomoci 122 milimetrového raketometu Grad je nereálna. Taká munícia nedokáže zásadným spôsobom poškodiť priehradu," uzavrel.