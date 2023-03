"Ukrajinskí anjeli... sú pripravení brániť dobro a potrestať zlo. Potrebujú však krídla," napísal na sociálnej sieti ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov. "Stíhačky MiG-29 a systém protivzdušnej obrany Kub nám pomôžu efektívne brániť naše nebo," dodal.

