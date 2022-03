V súčasnosti je k dispozícii až 70.000 voľných pracovných miest, o ktoré z veľkej časti nie je záujem. V nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

"Nechal som si vypracovať analýzu, z ktorej vyplýva, že náš trh je schopný absorbovať počas mesiacov, to znamená nie zo dňa na deň, zhruba 58.615 pracovných miest, na ktorých môžu pracovať Ukrajinci, takých, kde nevezmú prácu občanom Slovenskej republiky," povedal Krajniak. Ide podľa ministra napríklad o upratovacie práce, miesta v cestovnom ruch či gastro sektore.

O prácu na Slovensku sa môžu bez prekážok uchádzať Ukrajinci, ktorí požiadajú o dočasné útočisko. Krajniak spresnil, že aktuálne je takých ľudí 23.000, no v nasledujúcich týždňoch očakáva nárast až o ďalších 100.000 ľudí. Pri odhade, že by o dočasné útočisko požiadalo približne 120.000 – 150.000 ľudí z Ukrajiny, a z nich bude polovica detí a druhá polovica ekonomicky aktívnych, tak by to podľa ministra nemalo ohroziť slovenský pracovný trh. Podnikatelia majú navyše podľa Krajniaka s ukrajinskými zamestnancami dobré skúsenosti.

S tým súhlasil aj predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini. Ten však Krajniakovi vyčítal, že vláda zabúda na pomoc slovenským občanom zasiahnutým vlnou zdražovania, osobitne nízkopríjmovým rodinám a dôchodcom. Obaja politici sa nezhodli na spôsobe valorizácie rastúcich cien pre dôchodcov a podľa Pellegriniho vláda v tomto roku tejto skupine obyvateľstva nepridá navyše žiadne prostriedky.

Rezort práce totiž plánuje presunúť vyplatenie 13. dôchodku z decembra na máj alebo jún a v budúcom roku zvýšiť dôchodky o 8,3 %. To je však podľa Pellegriniho valorizácia, ktorá vyplýva z rastu cien a ktorú by vláda tak či tak musela uskutočniť. Krajniak pripomenul, že vláda ako pomoc pre dôchodcov priniesla v tomto roku očkovací bonus či doplatky na lieky. V budúcnosti by seniorom mal podľa ministra pomôcť aj rodičovský bonus. Na tom sa však ešte vládna koalícia nezhodla.