Protest pred budovou Slovenského rozhlasu v Bratislave zorganizovala iniciatíva Zabudnuté Slovensko. Združenie vyjadrilo nesúhlas s rozhodnutím verejnoprávneho média pozvať do jednej z najpočúvanejších politických relácií ľudí so sklonmi k extrémizmu. Konkrétne šéfa Republiky a europoslanca Milana Uhríka. Ďalším hosťom bol zase Marek Kotleba, poslanec parlamentu a volebný líder ĽSNS. Reakcia RTVS na seba nedala dlho čakať. Podľa moderátorky Sobotných dialógov Marty Jančkárovej je povinnosťou RTVS usporadúvať aj takéto diskusie, hoci s kontroverznejšími hosťami: „Rozhorčenie z toho, prečo rozhlas dáva priestor subjektu, ktorý si občania zvolili do parlamentu, treba presmerovať tam, kde rozhodli o jeho práve kandidovať.“

Na Milana Uhríka z Republiky čakali pred príchodom do Slovenského rozhlasu krik a urážky. Dovnútra sa musel doslova predierať. Zdroj: Zabudnuté Slovensko

Moderátorská stálica RTVS zároveň pripomenula, že v diskusii sa mal pôvodne objaviť aj človek z SNS: „Zámer dramaturga bol, aby spolu tentoraz diskutovali politici z rovnakého spektra. Tak sa stretli v jednom štúdiu napríklad Mikuláš Dzurinda, Kristián Forró a Zsolt Simon, inokedy zase Richard Sulík a Michal Šimečka. Do dnešnej relácie pozvala dramaturgia zástupcov SNS, ĽSNS a Republiky. SNS pozvanie neprijala.“

Ako sme zistili, národniarov mal zastupovať Tomáš Taraba, ktorý na kandidátke figuruje ako nezávislý poslanec. Ten však pozvanie odmietol s odôvodnením, že malo ísť o pokus RTVS rozoštvať opozíciu. Pre Plus JEDEN DEŇ vyhlásil, že neúčasť neľutuje. Dokonca otvorene vyhlásil, že zviditeľňovanie sa v relácii RTVS, a to aj napriek vrcholiacej kampani, nepredstavuje pre neho významnejší prínos. „Absolútne sa mi potvrdilo, že to bolo narafičené, aby som tam došiel, aby ma kompromitovali s tými bannermi, ktoré tam mali pripravené. RTVS tri a pol roka dokazuje, že nie je verejnoprávne médium, pretože tri a pol roka ma nepozývala – a je nie som odkázaný teraz, keď je sledovanosť mojich videí väčšia ako ich relácií, aby som chodil do relácie, ktorá nemá hlavu ani pätu," sebavedomo odkázal na adresu štátneho média.

Taraba dodal, že nemá problém diskutovať s kýmkoľvek, hoci aj s extrémistami. Do septembrových predčasných volieb by sa však rád zúčastnil na debatách, v ktorých budú figurovať prevažne členovia bývalej vládnej koalície. V diskusiách s opozičnými kolegami veľký zmysel nevidí.

Nezaradený poslanec parlamentu už v sobotu 19. augusta ráno (teda v deň, kedy mohol vystúpiť v rozhlase) sa verejnosti snažil na sociálnej sieti vysvetliť to, prečo dal košom pozvánke od RTVS. A telerozhlas, veru ani trocha nešetril. Napokon, posúďte sami. Pripájame video Tarabu so stovkami komentárov, ktoré doteraz zdieľalo vyše 1200 ľudí.

Diskusia Milana Uhríka a Mareka Kotlebu v Sobotných dialógoch o to viac rozoštvala slovenskú spoločnosť, že sa uskutočnila len niekoľko desiatok hodín pred smutným výročím vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Naša krajina tak bola na ďalších 23 rokov okupovaná armádou Sovietskeho zväzu. Politici z SNS, ĽSNS a Republiky pritom otvorene schvaľujú ruskú agresiu na Ukrajine.