Zuzana Čaputová (47) sa pravidelne zúčastňuje pracovných ciest doma aj v zahraničí. Popritom sa stretáva s ľuďmi aj na neformálnych stretnutiach. Prezidentka musí dodržiavať prísny protokol. Týka sa to jej vystupovania, oblečenia aj účesu. Ktorý jej najviac pristane?

Hlava štátu musí dodržiavať prísny protokol. V mnohých prípadoch sa neberie ohľad ani na počasie. Aj keď sú horúčavy, prezidentka nemôže mať odhalené ramená a pančušky sú nevyhnutnosťou. „V horúce letné dni, aj v inak prísnom protokole možno mierne zľaviť a obliecť si šaty alebo kostým z ľahších vzdušnejších materiálov a v svetlejších tónoch,” vysvetlil odborník na protokol Marek Trubač.

Čo sa však týka účesu, protokol typ a strih účesu nijako nelimituje. "Skôr ide o to, aby osoba reprezentujúca v diplomatickom a protokolárnom styku dbala na osobnú hygienu, úpravu a estetickosť primeranú veku a postave," zhodnotil Trubač. Práve preto je podľa neho v prípade ženy prezidentky dôležitý aj účes, ktorý je súčasťou vizáže a celkového imidžu osobnosti. "Účes hlavy štátu by mal ladiť s líniou jej štýlu obliekania a nemal by podliehať výstrelkom módy, ale skôr pôsobiť konzervatíne, esteticky a reprezentatívne," uzavrel odborník na protokol.