Súčasťou obce Košická Belá je aj Hotel Garden. Ten je napriek svojmu pôvodnemu zameraniu už tretí mesiac domovom pre ukrajinské ženy s deťmi, ktoré sa po začatí ruskej invázie rozhodli odísť z krajiny pred vojnou. Za všetko "môže" majiteľ hotela Tomáš Porhajaš a jeho chuť a ochota pomôcť.

Ukrajinci sú v hoteli už tri mesiace. Zdroj: archív

"Hotel mám od roku 2016, ale posledné tri roky som ho dal do podnájmu. V podstate hneď, ako začala ruská invázia na Ukrajine, tak sme sa s manželkou dohodli, že to otvoríme, nakoľko hotel bol kvôli covidu zatvorený. V priebehu dvoch dní sme to tu dali dokopy. Informovali sme ľudí na facebooku, kde máme niekoľko tisíc fanúšikov. Poprosili sme ich o pomoc a ich odozva bola úžasná. Začali nosiť hračky, oblečenie, nejakú medicínu a hlavne jedlo," povedal nám počas rozhovoru priamo v areáli hotela jeho majiteľ. Ako dodal, pomoc od ľudí trvá naďalej, aj keď "momentálne je to už len o jedle."

Ukrajinci sú v hoteli už tri mesiace. Na MDŽ dostali všetky ženy ruže. Zdroj: archív

V hoteli je momentálne ubytovaných 90 Ukrajincov. Žien a detí. "To je taká stredne veľká svadba, ktorú musíte nakŕmiť. Každý deň. A na vlastné náklady, pretože od štátu ešte neprišlo nič. A ak aj niečo príde, bude to úplne v malom množstve, pretože sa to berie tak, že pomoc sa ráta len od dátumu, kedy dostali status odídenca. Spustilo sa to koncom marca, no my sme boli otvorení už mesiac predtým," uviedol Tomáš Porhajaš.

Okrem majiteľa hotela pomáhajú Ukrajincom aj súkromné osoby, predovšetkým nákupom potravín. Zdroj: archív

Ten bez okolkov priznal, koľko celá pomoc Ukrajincom stojí: "Doteraz to financujeme z vlastnych a sponzorských darov súkromných osôb. Odhadom to stojí celé udržať cca 15-tisíc eur mesačne. Je v tom elektrina, to vieme aké sú ceny. Kúrime drevom, ale s tým nám niektorí ľudia pomohli. Dal som taktiež k dispozícii celú kuchyňu. Máme tu prevádzkára, ktorý sa tu o to staral už počas pandémie koronavírusu. Vozí ľudí do mesta, aby si vybavili status odídenca, k doktorom a podobne. Zo začiatku to bolo tak, že prišli rodiny, ktoré ostali zhruba tri dni a išli ďalej, prevažne do Poľska, Nemecka a Talianska. Potom k nám prišla jedna veľká skupina z Charkova. Všetci sa medzi sebou poznajú. Sú to matky s deťmi a prípadne starými mamami."

