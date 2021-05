Bývalý námestník riaditeľa SIS Boris Beňa po odsedení piatich mesiacov mieri na slobodu, a to po dohode s prokurátorom o vine a treste. Aký čas by mal v podmienke stráviť, nekomentoval ani jeho obhajca. Vyviaznuť by však mal bez väzenia, čo znamená, že ide o ďalší slovenský prípad tzv. kajúcnika, podobne ako v prípade bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa.

Podmienky kolúznej väzby na Slovensku môžu byť pre obvinených dobrou motiváciou na spoluprácu s vyšetrovateľmi. Kooperovať sa v minulosti rozhodlo viacero obvinených z medializovaných káuz. Týchto ľudí totiž v prípade dokázania viny čaká niekoľkoročné väzenie, no ak spolupracujú, môže sa to okresať na peňažnú pokutu a podmienečný trest.

Najnovše sa dopracoval k dohode aj Boris Beňa. Na jeho prepustenie upozornil portál zoznam.sk. Aktuálne sa nachádza na slobode a podľa informácií portálu aktuality.sk mu väzenie zrejme nehrozí. V akcii Judáš ho obvinili z troch trestných činností – dvakrát z porušenia dôvernej skutočnosti a raz z vydierania, čo nakoniec orgány činné v trestnom konaní zmenili na prijímanie úplatku.

Podobné dohody sa podľa zákonov uzatvárajú v prípadoch, ak obvinení spolupracujú pri odhaľovaní trestnej činnosti alebo o nej vypovedajú. K nižšiemu trestu sa tak dopracoval napríklad aj sprostredkovateľ vraždy novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27) Zoltán Andruskó. Obvinený musí pred sudcom potvrdiť, že obsah dohody pozná, súhlasí s ním a chce ju uzavrieť.

Podľa bývalého vyšetrovateľa Petra Vačka však výhody zo spolupráce nie sú také jednoduché. „Áno, je pravda, že kto začne spolupracovať, očakáva a zrejme sa mu aj sľubuje, že bude mať určité benefity. Ale výhoda je v podstate len v tom, že dostane výrazne nižší trest – to je tá pointa spolupráce a usvedčovania ďalších osôb,” hovorí a dodáva, že podobné výpovede majú aj svoje riziká. „Daný človek môže zavádzať, ale ja tvrdím, že súd by nemal vychádzať len zo samotnej výpovede, takáto výpoveď by mala byť preukázaná aj inými dôkaznými prostriedkami. To znamená, že až keď sa potvrdí, že kajúcnik neklamal a napomôže, tak potom by mu mali poskytnúť výhody,” uzavrel pre denník Plus JEDEN DEŇ.

Prečo sa vyskytuje stále viac tzv. kajúcnikov, vysvetľuje aj dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduard Burda. „Na jednej strane by ste nič neodhalili, keby ste v takýchto prípadoch nepoužívali ich výpovede. Máme mnoho prípadov z minulosti z iných štátov. Najznámejší je taliansky vyšetrovací sudca Giovani Falcone v osemdesiatych rokoch v boji proti mafii, keď sa ju podarilo rozložiť na základe výpovede kajúcnikov. Na druhej strane treba povedať, že kajúcnici chcú buď beztrestnosť, alebo aspoň podstatné zníženie trestu. Na to, aby toto dosiahli, musia pomôcť uloviť väčšiu rybu, než sú oni sami. Tu často hrozia fabulácie a výmysly zo strany kajúcnikov,” povedal v rozhovore pre náš denník.

O dôkladnej kontrole výpovedí hovorí aj šéf advokátskej komory Viliam Karas. „Treba vziať do úvahy, že aby bol obvinený ochotný spolupracovať, musí dostať nejaký status či výhody. Potom posúdi prokurátor a súd, aký má skutočný význam pre odhaľovanie zločinov. Výpovede spolupracujúceho obvineného treba preverovať, aby sa neublížilo nevinným, a myslieť na to, že priznanie k spáchaniu trestného činu je poľahčujúca okolnosť,” povedal pre Plus SEDEM DNÍ.

