Štát bude finančne odškodňovať ľudí za to, že sa dali zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Uviedol to vicepremiér a minister financií Igor Matovič (OĽANO). Má sa tak diať cez očkovaciu prémiu a sprostredkovateľský bonus. Oba modely pomoci putujú do parlamentu cez pozmeňujúci návrh.

Matovič povedal, že na schéme motivácie k očkovaniu začalo ministerstvo pracovať zhruba pred mesiacom. Chce tak vyriešiť zaostávanie Slovenska v očkovaní. "Musíme odškodňovať ľudí za to, že urobia niečo, čo sa im nechce," okomentoval Matovič s tým, že ide o verejný záujem všetkých obyvateľov SR.

Pri očkovacej prémii ide v podstate o lotériu. Vláda sa však ešte musí pre spustenie rozhodnúť. "Zákonná úprava bude hovoriť o tom, že by prebiehalo týždenné žrebovanie, na ceny v žrebovaní by mohli byť maximálne použité dva milióny eur týždenne," vysvetlil minister s tým, že do žrebovania sa môžu zaradiť všetci očkovaní nad 18 rokov. Takže aj ľudia, ktorí sa zaočkovali už dávnejšie.

Matovičova vízia spočíva v jednom veľkom losovaní týždenne, ktoré sa bude konať zrejme v televízii RTVS a pravdepodobne vždy v nedeľu. Popritom by chcel minister zaviesť aj každodenné losovanie pred siedmou hodinou v dňoch počas pracovného týždňa s menšími prémiami.

Čo sa týka sprostredkovateľského bonusu, ministerstvo by chcelo tento nástroj spustiť už od štvrtka (1. 7.), vláda to však ešte musí takisto odobriť. Ide o bonus pre sprostredkovanie očkovania hocikomu, kto sa dá zaočkovať od začiatku júla. "To znamená, že aby ktokoľvek z nás, kto má schopnosť presvedčiť niekoho, aby sa zaočkoval, tak aby bol motivovaný za túto prácu, ktorú vykoná v prospech verejného blaha a verejného záujmu," vysvetlil Matovič. Čiže ktokoľvek, kto presvedčí nezaočkovaného človeka, aby sa zaočkovať dal, bude mať nárok na finančnú odmenu vo výške podľa veku človeka, ktorému očkovanie sprostredkoval. Ak ide o človeka do 50 rokov, sprostredkovateľ môže dostať 30 eur, ak do 60 rokov, môže dostať 60 eur a pri senioroch nad 60 rokov pôjde o sumu 90 eur.

Fungovať to má cez webovú stránku vytvorenú ministerstvom financií. Všetci zaočkovaní nad 18 rokov, ktorí vakcínu dostanú v období od 1. júla do 31. októbra tohto roka a ktorí majú o tento príspevok záujem, sa môžu prihlásiť. Po overení im bude poskytnutý kód, ktorý odovzdá sprostredkovateľovi a ten si potom môže uplatniť nárok na príspevok.

Minister tvrdí, že je pripravený na kritiku o tom, že čo ak sa napríklad navzájom prihlásia ako sprostredkovatelia manžel a manželka. "Nech sa páči," reagoval Matovič s tým, že štát to reálne nevie odkontrolovať.

Prečítajte si tiež: