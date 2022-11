Dlhoročný člen SaS Martin Klus (42), o ktorom sa v minulosti dokonca šepkalo ako o možnom nástupcovi Richarda Sulíka (54), dnes zvažuje odchod! Dôvodom sú pretrvávajúce názorové rozdiely, no najnovšie aj Sulíkova ostrá rétorika o volebnej korupcii!

Nedávne rozhodnutie Klusa vystúpiť z poslaneckého klubu liberálov spôsobilo veľký šok. Svoj krok odôvodnil pretrvávajúcimi rozdielnymi pohľadmi na aktuálne smerovanie krajiny, a tak si mnohí kládli otázku, prečo sa rozhodol v strane zotrvať. „Považoval som za férové vyjadriť svoj postoj k dianiu v poslaneckom klube, tým, že nebudem narúšať jeho jednotu. A teda sa zaradím do spolku nezaradených poslancov," vysvetľoval vtedy politik.

Napriek tomu Klusovi jeho stranícky šéf poprial „všetko dobré," a chvíľu sa skutočne zdalo, že sa vec zaobíde bez škriepok. Na zmenu Sulíkovej rétoriky však stačilo niekoľko dní, pričom jablkom sváru sa stalo hlasovanie, pri ktorom sa SaS pokúsila blokovať návrh zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Sulík upozornil, že to nevyšlo pre jediný hlas Klusa. „Je to pre mňa osobne veľké ľudské sklamanie, toto som od Martina Klusa nečakal. A mám podozrenie, že za tým bude aj nejaký druh volebnej korupcie. Napríklad nejaké teplé miesto v Bruseli, to všetko nám ukáže čas," vyhlásil Sulík.

Tieto slová sa Klusa evidentne dotkli. „Viac ako mesiac jasne, vecne, neosobne a detailne vysvetľujem, aké sú naše názorové rozdiely. Prečo nechcem škodiť SaS a narúšať jej jednotu a preto volím radšej vzdať sa vedúcich pozícii v strane a opustenie poslaneckého klubu. Napriek tomu tu vznikla veľká potreba nasadiť mi čertovské rohy v duchu „nechal sa kúpiť a uvidíme za čo”. Smutné," zhodnotil Klus. Pre denník Plus JEDEN DEŇ sa napokon povedal viac o tom či zotvrá v strane SaS.

