Z týchto slov zostane minister zdravotníctva Krajčí riadne prekvapený. TAKÚTO pochvalu nečakal

Na slovenské zdravotníctvo sa to valí z každej strany. Lekári a sestričky utekajú za prácou do zahraničia, polikliniky sa rozpadajú, netransparentne sa nakupujú zdravotné pomôcky, občania čakajú dlhé hodiny v čakárňach a reforma nemocníc je už roky utópiou. No teraz prišila na jeden z najdôležitejších rezortov veľká chvála!