Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) prezradil, že po streľbe v Bratislave polícia aktívne monitoruje všetky ďalšie možné hrozby. Povedal tiež, že premiér Eduard Heger (OĽANO) by mal na európskej úrovni nastoliť tému nebezpečenstva sociálnych sietí.

V stredu poobede minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) debatoval s Braňom Závodským o aktuálnych témach a vyjadril sa aj k tragickej streľbe v Bratislave. Minister vnútra udalosť odsúdil a dodal, že stále prebieha vyšetrovanie. Spolupracujú aj so zahraničím, napríklad s americkou FBI a ďalšími partnermi. Vyzdvihol spoluprácu so Slovenskou informačnou službou, ktorá dodala informácie o tom, že páchateľ pôsobil na zahraničných sociálnych sieťach pod zabezpečenými profilmi a navyše anonymne. Bola to práve SIS, ktorá ho stotožnila a informovala o tom Policajný zbor.

Podľa neho je teraz potrebné vyriešiť, s kým, kedy a ako komunikoval a či mal aj prepojenie na ďalšie osoby. Nedá sa totižto vylúčiť, že bol v kontakte s inými osobami. Stále však prebieha vyšetrovanie a musí sa nechať priestor pre vyšetrovateľov a prokurátorov, aby tento prípad vyriešili, ozrejmil Mikulec. Podľa neho ide o závažný prípad, keď napríklad ani strelcovi rodičia nereagovali na vzniknutú situáciu a nekontaktovali políciu. Pripúšťajú aj možnosť, že išlo o akúsi prvotnú reakciu ochrániť svoje dieťa. Vrah sa však neskôr sám zabil.

Minister vnútra povedal, že nie je výnimočné, že ľudia na Slovensku vlastnia zbrane. Pripomenul, že s tým ide ruka v ruke aj veľká zodpovednosť a pod držbu zbrane spadá viacero pravidiel, aby sa k nim nedostala neoprávnená osoba: "V tomto prípade nebolo dodržané pravdepodobne nič."

"Sa mi to zdá až absolútne neuveriteľné," reagoval zasa na rozhovor jeho otca s M. Kotlebom, ktorý bol navyše odsúdený za extrémizmus. Prišlo mu aj cynické, že po pár dňoch od takejto udalosti má otec priestor a chuť šíriť konšpiračné teórie: "Toto jednoducho nepatrí do normálneho sveta."

Heger podľa neho pôjde s návrhom na EÚ, že sa treba baviť o tom, ako sociálne siete ovplyvňujú ľudí a radikalizujú občanov. Tiež o tom, aké možnosti majú vlády na to, aby takéto aktivity regulovali.

Mikulec sa v relácii vyjadril aj k útokom politikov na vyšetrovateľov závažných káuz. Povedal, že absolútne odsudzuje takéto útoky. Podľa neho ide o lži a snahu zahmliť to, čomu jednotlivé osoby čelia. "Ja to odsudzujem, stojím za policajným prezidentom," povedal minister vnútra.