Bude sa ženiť! Predseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá vlezie už o chvíľu do chomúta! Ako sa lúčil so slobodou?

Na svojom súkromnom profile na sociálnej sieti zverejnil poriadne zábavné fotografie. Kto by však čakal hektolitre šampanského a scéneriu ako z videoklipu, ten by sa prerátal! Kristián Čekovský z OĽaNO sa so slobodou rozlúčil netradične. Bol síce v kruhu partie kamarátov, ale namiesto bujarých osláv a striptérok si užíval na chate.

Našej redakcii potvril, že "bujačina" sa nekonala a s touto partiou ho pojí dlhoročné priateľstvo a zážitky. "Namiesto párty som sa rozhodol rozlúčiť so slobodou pri vodnej nádrži Ružiná," povedal pre náš denník s tým, že svoje v jeho rozhodovaní zohrala aj prebiehajúca pandémia. "Nešlo o žiadnu bujarú párty, skôr dobrú zábavu a grilovanie,"povedal so smiechom.

A ako sa teší do chomúta? "Teším sa najviac na svete!" priznal bez okolkov.