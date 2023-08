V týchto dňoch nezabudnite nazrieť do schránky: Do každej domácnosti bude doručené oznámenie! ×

Voliči dostávajú v týchto dňoch do schránok oznámenie o mieste a čase konania volieb do Národnej rady SR a zoznam kandidátov. Obce a mestá ich doručia do každej domácnosti najneskôr do utorka 5. septembra. Voľby sa budú konať v sobotu 30. septembra od 7:00 do 22:00, hlasovať sa bude 5 996 volebných miestnostiach.