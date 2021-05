Za odvolanie Kolíkovej z funkcie hlasoval okrem opozičných poslaneckých klubov aj koaličný poslanec Martin Čepček (OĽaNO). Kolíkovú chceli v hlasovaní odvolať aj nezaradení poslanci až na Tomáša Valáška a Miroslava Kollára, ktorí hlasovali proti návrhu. Strany SaS, Sme rodina, Za ľudí držali spolu a boli proti odvolaniu. Rovnako hlasovala aj časť klubu OĽaNO. Približne polovica vládneho hnutia nebola na hlasovaní prítomná, dvaja poslanci OĽaNO sa zdržali.

Kolíková vyzerala v pondelok večer unavene, no napriek tomu sa pred 23. hodinou prihovorila z parlamentu novinárom. Bolo na nej vidno radosť, že ju väčšina koalície podržala. „Úžasne vnímam veľmi silnú podporu od pána premiéra, ale aj od koaličných partnerov,“ povedala. „Rovnako vnímam aj vyjadrenie podpredsedu hnutia OĽaNO, ktorý sa vyjadril, že máme zhodu, čo sa týka potreby reforiem v justícii, a že v zásade môžem rátať s ich podporou, čo si vážim," zhrnula.

Neúčasť veľkej časti vládnej OĽaNO označila Kolíková za „zlý signál“ s dôvetkom, že na komplexnejšie vyjadrenie sa potrebuje vyspať. „Toto je na tom to bolestivé, no súčasne treba povedať, že dialóg s hnutím OĽaNO bol ťažký," dodala nasledujúci deň.

Početnú neúčasť vládnej OĽaNO šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová (44) zrejme rešpektuje. Kriticky sa totiž nevyjadrila, celú situáciu zhodnotila veľmi vlažne. „Za posledné štyri roky som zažila 19 odvolávaní ministrov a ministeriek a povedala by som, že toto je štandardný výsledok každého odvolávania, ktoré sme tu kedy mali. Momentálne je potrebné sústrediť sa na prácu a reformy,“ konštatovala. „Návrh na odvolanie ministerky podaný poslancami Robertom Ficom a Petrom Pellegrinim bol postavený na falošných a účelových tvrdeniach. Ministerka svojou prácou rieši neudržateľný stav justície, ktorý spôsobili vlády pod vedením oboch pánov poslancov. Som rada, že Máriu Kolíkovú podporili kolegovia z vlády aj väčšina poslancov vládnej koalície," dodala.

Návrh na vyslovenie nedôvery Kolíkovej podal opozičný Smer-SD. Šéf strany Robert Fico ozrejmil, že dôvodom majú byť podozrenia okolo obchodu spoločnosti Elektronika, v ktorej Kolíková figurovala.

Ministerka potvrdila problémy s vedením strany

V utorkovej relácii Rádia Expres sa moderátor ministerky Kolíkovej opýtal na súčasné pomery v strane a či by v budúcnosti chcela Veroniku Remišovú na poste predsedníčky nahradiť. „Nejde o to, či niekto niekoho chce vymieňať. Ide o to, aká je strana konzistentná a jednotná. Vnútri strany je veľa dialógov o tom, akým smerom a ako je dobré zvládať krízy,“ odpovedala ministerka vyhýbavo. Keď sa však moderátor opýtal, či S alebo BEZ Remišovej v čele strany, Kolíková prekvapila. „Sú takéto debaty vnútri strany,“ povedala. A rovnako nevylúčila ani otázku svojej prípadnej kandidatúry na post predsedníčky. „Všetko je možné,“ povedala.

Veronika Remišová dostala od svojej straníckej kolegyne tvrdý odkaz. Vymení sa vedenie strany? Zdroj: Jaroslav Novák

O reakciu na tieto vyjadrenia sme požiadali aj šéfku strany Za ľudí Veroniku Remišovú. „Rôzne zákulisné snahy o zmenu obsadenia funkcií v strane nepokladám za férové. Na čele strany som necelý rok, navyše v mimoriadne komplikovanej spoločenskej a politickej situácii. Nepovažujem za šťastné, keď sa politická strana každý rok venuje vnútornému zápasu o funkcie,“ konštatovala. „Stranu to rozdeľuje a nezodpovedne odvádza pozornosť od riešení problémov ľudí na Slovensku,“ dodala.

