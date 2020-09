"Slovensko stojí pri Českej republike. Vzťahy medzi EÚ a Čínou sú založené na dialógu a vzájomnom rešpekte. Hrozby namierené proti jednému z členov EÚ a jeho predstaviteľom sú v rozpore so samotnou podstatou nášho partnerstva a ako také sú neprijateľné,"uviedla Čaputová na Twitteri.

Predseda českého Senátu Vystrčil rozhneval Peking návštevou Taiwanu, ktorý Čína považuje za svoju súčasť a nástojí na tom, aby tento postoj akceptovali aj ostatné štáty.

Čínsky minister zahraničných vecí Wang I cez víkend vyhlásil, že Vystrčil "zaplatí vysokú cenu"za to, že návštevou Taiwanu porušil zásadu jednej Číny.

Hoci česká vláda Vystrčilovu cestu na Taiwan, s ktorým nemá ČR nadviazané diplomatické vzťahy, nepodporila, české ministerstvo zahraničných vecí si v reakcii predvolalo v pondelok čínskeho veľvyslanca v Prahe.

Miloš Vystrčil pricestoval na Taiwan s približne 90-člennou delegáciou politikov, podnikateľov, novinárov i zástupcov vedeckých a kultúrnych inštitúcií v nedeľu a zostane tam do piatka.

