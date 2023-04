"S KDH som stále v kontakte a bolo by perfektné, pokiaľ by sme ja alebo Janka Žitňanská mohli byť akýmsi mostom k nim, aby sme mali spoločnú kandidátku," vyhlásil v rozhovore pre Denník N sebavedomý poslanec. Ten je presvedčený, že spojenie KDH s Demokratmi by mohli priniesť "zmenu hry" na slovenskej politickej scéne. "To by dokázalo osloviť takmer 15 percent a koalícia Demokrati – KDH by tak podľa marcového prieskumu Focusu zrazu bola tretím najsilnejším subjektom na politickej scéne," nádejal sa Šeliga.

Na otázky nášho denníka, či sa mu podarilo dohodnúť medzi Eduardom Hegerom a šéfom kresťanských demokratov Milanom Majerským nové rokovania, však odpovedal vyhýbavo. "Spojenie Demokratov a KDH je šancou zastaviť Fica, Danka a Mazureka. Je to skutočná zmena hry. Máme šancu zopakovať rok 1998, keď sa normálne strany pospájali a porazili Mečiara. Čísla ukazujú, že ľudia by to privítali. Počúvajme teda ľudí. Verím, že sa to podarí a budem sa o to snažiť. Slovensko je dnes na križovatke a jedine spolupráca je to, čo porazí červených," povedal.

Podobne neurčito sa vyjadril aj premiér Eduard Heger. "Strana Demokrati je naďalej spájaniu otvorená. Rokovania prebiehajú a o konkrétnych výsledkoch budeme včas informovať," odkázalo tlačové oddelenie strany Demokrati. Krátko na to sa však k prípadnej spolupráci vyjadril aj samotný Majerský, ktorý podľa vlastných slov o spolupráci s inými stranami nerokuje a KDH sa pripravuje ísť do volieb samostatne. Na otázky o strane Demokrati reagoval tým, že doteraz v hnutí nevideli program strany, nepoznajú ani jej hodnotový základ a následne poriadne pritvrdil.

KDH si podľa Majerského v tomto období pýta od občanov silný mandát, aby mal konzervatívny volič v parlamente jasné a čo najsilnejšie zastúpenie.

Eduard Heger - predseda vlády Slovenskej republiky a predseda mimoparlamentnej strany Demokrati

Strana Demokrati vznikla po tom, ako Eduard Heger odišiel z OĽaNO a spojil sa so stranou Miroslava Kollára Spolu. Heger mal o prípadnom spoločnom postupe hovoriť aj s KDH, ktoré mu ponúkalo ešte začiatkom roka druhé miesto na kandidátke. Napokon sa ale nedohodli. K Demokratom sa v uplynulom týždni pridali aj poslanci Juraj Šeliga a Jana Žitňanská, ktorí odišli zo strany Za ľudí. Šeliga hovoril o rokovaniach s Hegerom aj Majerským. Zmysel videl v spoločnej kandidátke Demokratov a KDH.