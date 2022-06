Bariak nastúpil do Matovičovho tímu na ministerstvo financií minulý rok v septembri. Jeho cieľom bolo zlepšiť štýl ministrovho prejavu. Ako neskôr priznal, nie vždy sa mu to najlepšie darí. „Chcem veriť tomu, že štýl jeho komunikácie sa po mojom príchode zmenil. Je viac ochotný komunikovať s novinármi, dávať rozhovory médiám, atď. Bohužiaľ, ale nie vždy je táto zmena badateľná aj navonok, čo ma samozrejme mrzí," povedal Bariak nedávno pre PLUS 7 DNÍ.

Bývalý novinár Ladislav Bariak končí ako mediálny poradca ministra financií Igora Matoviča Zdroj: Ladislav Bariak/FB

Aktuálne Bariak šokoval správou, že po necelom roku u Matoviča končí. „Dnes som ministrovi financií Igorovi Matovičovi oznámil ukončenie svojej pôsobnosti v úlohe mediálneho poradcu,“ povedal Bariak. Informáciu priniesol Denník N. Dôvod odchodu Bariaka nájdete v našej galérii!

Minulý štvrtok ohlásila koniec na poste hovorkyne rezortu financií aj Michaela Lovásová, na ministerstve však pracovať zostala.

