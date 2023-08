Mamičky a otcovia v bratislavskom Starom Meste sa nestačili čudovať, keď sa dozvedeli, že sa výrazne zvyšujú poplatky za pobyt ich detí v dvoch jasliach, ktoré mestská časť prevádzkuje ako zriaďovateľ. Mesačne musia investovať až 500 eur, a to sto stále nie je všetko. Na situáciu poukázala šarmantná Janka Jányová, ktorá síce do parlamentu nekandiduje, ale snaží sa robiť kampaň v prospech Smeru.

Nariadenia, ktoré zvyšujú mesačný poplatok na jedno dieťa v jasliach zo 400 na 500 eur, schválili miestni poslanci. „Tento krok mestská časť odôvodňuje infláciou a nárastom cien energií,“ informuje spuntik.zoznam.sk. Poslanci zároveň tvrdia, že už päť rokov sa ceny nezdražovali. Starosta Starého Mesta Matej Vagač tiež uviedol, že mestská časť aj tak dopláca na každé dieťa 170 eur.

Okrem toho sa navyšuje aj poplatok na stravu z 2 eur na 2.80 eur denne. A aby toho nebolo málo, tak sa znižuje zľava pre rodičov s trvalým pobytom v mestskej časti a jej zamestnanca zo 100 na 70 eur. Jányová za tým všetkým vidí neschopnosť Progresívneho Slovenska (PS): „PS v zastupiteľstvách mestských častí zdierajú viac a viac. Oni si myslia, že v Bratislave žijú len bohatí ľudia? Absolútne sa nezaujímajú o tých, ktorí sú v sociálnej tiesni a zlej ekonomickej situácii.“

Jányová sa tiež vo videu pýta, či toto myslí tím bratislavského primátora Matúša Valla vážne. V súkromných jasliach sa totiž podľa Smeráčky pohybuje mesačná cena od 350 do 550 eur a deti tam vraj majú vyšší komfort: „V jasliach patriacich pod mestskú časť by mali byť ceny nižšie. To je ale progresívcom jedno. Členovia PS nás každým dňom presviedčajú o tom, že o sociálnych istotách a vládnutí nemajú poňatia.“

Video Jányová podľa vlastných slov natočila na základe toho, že ju veľmi rozčuľuje, ako miestni poslanci v mestskej časti Staré Mesto zvýšili ceny pre deti v jasliach, namiesto toho, aby sa pri enormnom zdražovaní skôr ľuďom pomáhalo ľuďom. „Sú to poslanci prevažne zo strany PS, ktorí namiesto pomoci matkám s deťmi, zvyšujú poplatok za jasle. Slobodná matka s dvomi deťmi, ktorá musí ísť naspäť do práce z dôvodu zdražovania, sa nedoplatí takýchto jasiel,“ dodala pre Plus JEDEN DEŇ Jányová.

